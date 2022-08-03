زهران: تعزيز حصة «بيتك» السوقية مع ضمان استدامة الأرباح

مال وأعمال

عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك» البث المباشر للمؤتمر التحليلي لاداء المجموعة عن النصف السنوي الأول لعام 2022.

وخلال المؤتمر، تحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، رئيس المالية للمجموعة - شادي زهران، عن الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2022، مبينا ان «بيتك» حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 138.1 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2022. بزيادة قدرها 35.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من عام 2022 نحو 14.55 فلسا. بزيادة قدرها 31.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي ايرادات التمويل للنصف الأول من العام 320.2 مليون دينار كويتي. بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف زهران ان «بيتك» حقق أداء قويا خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 على الرغم من البيئة المحلية شديدة التنافسية والبيئة العالمية الصعبة مع مخاوف بشأن التأثير السلبي المطول لحرب روسيا وأوكرانيا على التوقعات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الوقود.

حلول مالية

وذكر زهران ان نجاح «بيتك» يعتمد على نهج يركز على العميل ويركز على تقديم خدمات ومنتجات وحلول مالية عالية الجودة لعملائنا على قدر المساواة مع أعلى معايير الصناعة. لقد لعبت الإستراتيجية العامة لبيت التمويل الكويتي والسياسات الحكيمة دورا أساسيا في تعزيز حصة بيتك في السوق مع ضمان استدامة الأرباح وتحسين جودة الأصول.

وقال زهران ان «بيتك» في وضع جيد لمواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من أي فرص محتملة، مؤكدا مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا من خلال تبني أحدث الابتكارات في FinTech، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم مجموعة فريدة وواسعة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

هذا يدعم التطور الرقمي في الصناعة وينشط خطة استمرارية الأعمال بنجاح.

وقال ان «بيتك» يسعى إلى تعميق دوره في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب، باعتبارهم من المساهمين الرئيسيين في الاستدامة ومن أبرز ركائز استراتيجية ``بيتك ‘’ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زهران ان «بيتك» رائد في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية ويستمر في الفوز بالعديد من الجوائز المرموقة. في الآونة الأخيرة، تم التصويت على بيت التمويل الكويتي كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من قبل جلوبال فاينانس. كما احتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى في الكويت من حيث القيمة السوقية في قائمة ميد لأفضل 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تطور رئيسي

وأضاف: «كان التطور الرئيسي لهذا الربع هو تصنيف الاقتصاد التركي على أنه تضخم مفرط. بلغت الزيادة السنوية للتضخم في تركيا 78.62% بنهاية يونيو 2022 بينما تنخفض توقعات متوسط ??التضخم السنوي وفق وكالة فيتش لعام 2022 إلى 71.4%.

فيما يتعلق بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد قال زهران: «كما تم الإفصاح عنه مؤخرا، وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي على الاستحواذ بنسبة تمثيل بلغت 83%. كما حصل بيت التمويل الكويتي على الموافقات التنظيمية بما في ذلك بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكنك الرجوع إلى إفصاحاتنا الأخيرة والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي لبورصة الكويت. كالعادة، سوف نشارك أي تطور مستقبلي عندما يصبح متاحا».

بيئة تشغيلية

وبدوره، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» فهد خالد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن بيت التمويل الكويتي، كما تناول استراتيجية «بيتك».

وقال المخيزيم إن فترة ارتفاع أسعار النفط العالمية ستدعم زيادة الإنفاق المالي في الكويت وتسمح للموازنة بالعودة إلى فوائض كبيرة بعد عجز دام سنوات. قد يخفف هذا الضغط عن الحكومة فيما يتعلق بخفض الدعم وتقليص رواتب القطاع العام.

من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فوائض كبيرة في السنوات القادمة وفقا لوحدة EIU. ستظل هناك فرص كبيرة في عدد من قطاعات الأعمال في السوق الكويتي، بسبب أسعار النفط المستمرة في الارتفاع والتي من المتوقع أن تدفع النمو الحقيقي.

وأشار المخيزيم الى ان بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في 27 يوليو 2022، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس في نفس اليوم لوقف ضغوط التضخم.

وأضاف: «التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت عند A + مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

والتصنيف الائتماني للكويت لشركة فيتش في آخر مرة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح ان التصنيف الائتماني طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي يقف عند «A» من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة بيتك مؤخرا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

وأكد ان «بيتك» يمضي قدما في جهود التحول الرقمي ويقدم حلولا مالية رقمية فريدة تتجاوز توقعات العملاء. وتعد هذه إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء المجموعة وتتمثل في الزيادة المزدوجة في معدل نمو المستخدمين عبر الإنترنت.

أرباح المجموعة

من جانبه، قال نائب مدير عام الرقابة المالية للمجموعة في «بيتك»- يامن عبد الستار، ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للستة اشهر الاولى المنتهية في 30 يونيو 2022 بلغ 138.1 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها 35.9 مليون دينار كويتي أو 35% مقارنة بمبلغ 102.2 مليون دينار كويتي للنصف الاول من عام 2021.

يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات التي تم مقابلتها جزئيا بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 «التقارير المالية للاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم» في البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة.

وأضاف عبد الستار ان إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 45.4 مليون دينار كويتي أو 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في العوائد ومتوسط الاصول المدرة للربح.

وذكر ان صافي ايرادات التمويل بلغ 320.2 مليون دينار كويتي اي بزيادة وقدرها 28.4 مليون دينار كويتي او 9.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في ايرادات التمويل بمبلغ 45.4 مليون دينار كويتي والتي قابلها الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات الى المودعين بمبلغ 17 مليون دينار كويتي.

وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 308.3 ملايين دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 60.3 مليون دينار كويتي او 24.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة الى ارتفاع صافي ايرادات التمويل بمبلغ 28.4 مليون دينار كويتي والزيادة في صافي الارباح من العملات الاجنبية بمبلغ 13.6 مليون دينار كويتي والزيادة في ايرادات الاستثمار بمبلغ 8.6 ملايين دينار كويتي.

وأضاف عبد الستار: «وبالنظر الى بيانات الايرادات التشغيلية فإن مساهمة صافي ايرادات التمويل قد انخفض من 73% للنصف الاول من عام 2021 الى 70% للنصف الاول من عام 2022. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى زيادة مساهمة ايرادات الاستثمار والايرادات الاخرى غير المدرة مقارنة بصافي ايرادات التمويل.

وبلغت الايرادات غير التمويلية 137.5 مليون دينار كويتي وهذا يعني زيادة وقدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

370 % مخصصات

تحسنت نسبة التمويلات غير المنتظمة لتصل إلى 1.42 % (وفقا لحسابات بنك الكويت المركزي) للنصف الاول من عام 2022 مقارنة بنسبة 1.60 % كما في 2021. وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 370 % للنصف الاول من عام 2022 مقارنة بنسبة 326 % لعام 2021.

مؤشرات مالية

زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 10.90 % إلى 14.64 %. زاد العائد على متوسط الأصول من 1.28% إلى 1.61 %. تحسنت نسبة التكلفة الى الدخل من 38.01 % الى 32.64 % زادت ربحية السهم من 11.10 فلساً إلى 14.55 فلساً.

تركيبة الودائع

تمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع، حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 54.0% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية النصف الاول من عام 2022. ان نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل والبالغة 82% تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة. وقال ان مؤشرات الاداء للمجموعة تعكس التحسن في الربحية.