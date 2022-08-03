الصيرفي لـ «النهار»: اختيار المشروع وجدواه أساس النجاح

مال وأعمال

أكدت مبادرة الاعمال والروائية حوراء الصيرفي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور رئيسي في توفير فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة المنتشرة في المجتمع، موضحة انها تساعد المرء على قضاء وقت فراغه بأعمال مفيدة إلى جانب مساهمتها في توفير السلع والخدمات بأسعار في متناول الجميع، وهي مشاريع تمتاز بالابتكار والتجديد المستمر التي من خلالها تجذب الناس إليها.

وأضافت الصيرفي في حوار مع «النهار»، ان أساسيات المشروع المتوسط والصغير الناجح تعتمد على اختيار المشروع نفسه ودراسته وتوفير المال ووضع أهداف واستراتيجيات وخطة لسير المشروع، مؤكدة أن الحصول على مساعدة الخبراء في نفس المجال والاستفادة من تجاربهم الخاصة تعد مساعدا حقيقيا في تحقيق النجاح، بالإضافة إلى العزيمة والإصرار والتحدي والثقة بالنفس.

وحول رأيها في بيئة الأعمال في الكويت وعما إذا كانت مُشجعة أم محبطة؟ أفادت الصيرفي انها مُشجعة وأقرب مثال على ذلك بيئة الأعمال في نادي سانكشوري وهو أول نادي لسيدات الأعمال في الشرق الأوسط بإدارة ناجحة، حيث يضم نخبة مميزة ومُبدعة من سيدات الأعمال، بالإضافة إلى الأنشطة المتميزة الذي يحتويها والاستشارات التسويقية التي يقدمها لكل من يرغب في تطوير مشروعه الخاص.

وفيما يتعلق بحياتها الأدبية من حيث البدايات والتحديات والتطلعات، قالت الصيرفي: «كانت بدايتي في الكتابة عندما كنت في الثانية عشرة من عمري أدون كل ما يجول في خاطري في مذكراتي الخاصة، وفي عام 2009 في عصر المنتديات والمواقع الالكترونية التحقت في منتديات «هلا الكويت» لسرد القصص والروايات في القسم الأدبي الخاص في المنتدى.

وبعد مرور عشر سنوات في عام 2019 تمكنت من نشر روايتي الأولى بعنوان منزل رقم 10 برغم الصعوبات التي واجهتها في دور النشر في ذلك الوقت. وأتطلع الآن إلى ميلاد روايتي الثانية لترى النور.

وحول إقبال لشباب والسيدات على العمل الحكومي أكثر منه في القطاع الخاص أوضحت ان ذلك نظرا لمميزات العمل الحكومي المتمثلة في حصول الموظف على الأمان الوظيفي وحصوله على البدلات والعلاوات والترقيات ومزايا التقاعد في حصوله على الراتب التقاعدي، بالإضافة الى أن نطاق الأجور في العمل الحكومي يبدو معقولا للكثير وفق المعيشة في الدولة، وفيما يلي التفاصيل:-

? هل تؤدي المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً في عملية الحد من البطالة وتشجيع الشباب أم لا؟

? تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيس في توفير فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة المنتشر ة في المجتمع بحيث تساعد المرء على قضاء وقت فراغه بأعمال مفيدة إلى جانب مساهمتها في توفير السلع والخدمات بأسعار في متناول شريحة الدخل المحدود، كما أنها تمتاز بالابتكار والتجديد المستمر لجذب الناس إليها.

? لماذا يقبل الشباب والسيدات على العمل الحكومي أكثر منه في القطاع الخاص؟

? نظرا لمميزات العمل الحكومي المتمثلة في حصول الموظف على الأمان الوظيفي وحصوله على البدلات والعلاوات والترقيات ومزايا التقاعد في حصوله على الراتب التقاعد ي بالإضافة الى أن نطاق الأجور في العمل الحكومي يبدو معقولا» للكثير وفق المعيشة في الدولة.

? ما الذي يحتاج إليه المشرو ع الصغير حتى ينجح؟

? أساسيات المشروع الناجح تعتمد على اختيار المشروع ودراسته وتوفير المال ووضع أهداف واستراتيجيات وخطة لسيرالمشروع والحصول على مساعدة الخبراء في نفس المجال والاستفادة من تجاربهم هذا بالإضافة إلى العزيمة والإصرار والتحدي والثقة بالنفس.

? ما رأيكِ في بيئة الأعمال في الكويت مُشجعة أم محبطة؟

? مُشجعة وأقرب مثال على ذلك في نادي سانكشوري باعتباره أول ناد لسيدات الأعمال في الشرق الأوسط بإدارة الأستاذة الناجحة آسيا الصعليك وزوجها الأستاذ وليد الخريبط يضم نخبة مميزة ومُبدعة من سيدات الأعمال بالإضافة إلى الأنشطة المتميزة التي يحتويها والاستشارات التسويقية التي يقدمها لكل من يريد تطوير مشروعه الخاص وفخورة بانني التحقت في عضوية النادي الممُيز بكوكبة المبدعين والمتألقين.

? تحدثي قليلاً عن حياتك الأدبية من حيث البدايات والتحديات والتطلعات؟

? كانت بدايتي في الكتابة عندما كنت في الثانية عشرة من عمري أدون كل ما يجول في خاطري في مذكراتي الخاصة. وفي عام 2009 في عصر المنتديات والمواقع الالكترونية التحقت في منتديات «هلا الكويت» لسرد القصص والروايات في القسم الأدبي الخاص في المنتدى. وبعد مرور عشر سنوات في عام 2019 تمكنت من نشر روايتي الأولى بعنوان منزل رقم 10 برغم الصعوبات التي واجهتها في دور النشر في ذلك الوقت. وأتطلع الآن إلى ميلاد روايتي الثانية لترى النور.

? هل واجهت أزمة في تمويل المشروع الخاص بك؟

? نعم الكثير من العقبات ولا سيما في عدم استقبال روايتي في المكتبات ودور النشر.

? هل تمت الاستعانة بالصندوق الوطني أو البنك الصناعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في نجاح المشروع؟

? لا للأسف لم تتح لي فرصة بالاستعانة بالصندوق الوطني.

? روشتة نصائح منكم لسيدات الأعمال والفتيات المُقبلات على سوق العمل؟

? لابد أن يكون هناك تخصص مُعين حتى يتمكن الإنسان من الإبداع فيه والابتكار وأن يكون في شيء يحبه، في هذا الصدد أشارت مدربة التنمية البشرية غادة سيف (لزيادة الفعالية والإنتاجية في العمل أحب عملك لأنك لن تبدع في شيء أنت لا تحبه) ومن ثم تحديد أهدافه هذا بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات التطوعية التي تسهم في تعزيز التخصص وتعلم المهارات الإدارية فيما يتعلق في إدارة فريق العمل والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والإدارة المالية والعلاقات العامة.

