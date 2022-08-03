الكويت.. منصة للقطاع الخاص لتمكين المرأة

مال وأعمال

تحرص الحكومة على تقديم الدعم المستمر لمبادئ تمكين المرأة بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية السبع ورؤية «كويت جديدة 2035»

ومن بين الخطط التي تدل على تمكين المرأة اطلاق «منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص» والذي نظمته شركة ليماك للانشاءات بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

ومنصة تمكين المرأة في القطاع الخاص تأتي في إطار السعي لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، حيث إن الخطة الإنمائية تسعى لتحقيق 35 في المئة من صناع القرار نساء مقارنة ب21 في المئة في الوقت الحالي بالقطاع العام.

وبات واضحاً دور المرأة خلال مشاركتها الفعالة أثناء جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم عبر وجودها في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والإنسانية والتطوعية ما يؤكد أهمية دور المرأة في المجتمع.

كما أن القطاع الخاص أصبح يهتم بشكل كبير بتوظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف التنفيذية في أماكن صنع القرار، مبينا أن هذا الأمر هو الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد الكويت أول دولة في المنطقة يجتمع بها القطاع الخاص لاطلاق منصة تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أن دمج وتعزيز دور النساء في أماكن عملهن يحقق لهن عوائد أفضل ويساعدهن على تحسين رأس المال البشري وسوف يلهمن الآخرين في القطاع الخاص ليحذوا حذوهن.

وقد تم تأسيس منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص من قبل خمس شركات كويتية وهي إيكويت للبتروكيماويات وبنك الخليج وشركة ليماك للإنشاءات وبنك الكويت الوطني وشركة زين التي تهدف إلى زيادة القيادات النسائية في القطاع الخاص في الكويت.

وتعمل المنصة عبر أربع ركائز رئيسية هي التعاون لإحداث تغيير في الشركات والمجتمع وتبادل أفضل الممارسات التي تمكن المرأة في القطاع الخاص ودعم برامج التطوير الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص والالتزام باتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس تصب في تنمية وتمكين المرأة اقتصاديا.

