10 عوامل وراء تصدُّر الإمارات ريادة الأعمال

مال وأعمال

نجحت الإمارات في الصدارة إقليمياً وعربياً في ريادة الأعمال، من خلال تنفيذ خطط طموحة

تعزز من نشاط ريادة الأعمال، لتصل مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 53 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، كما أن 98 %

من إجمالي المشاريع المسجلة في الدولة تعد مشاريع صغيرة ومتوسط. تتعدد العوامل التي قادت الإمارات لتتبوأ الصدارة في ريادة الأعمال، وتصبح قبلة للمبتكرين في المنطقة، يأتي أبرزها كالتالي:

1 السماح للشركات المملوكة بنسبة 100 % لأطراف أجانب بالمنافسة في قطاعات محددة

2 تقديم تأشيرات طويلة الأجل لأصحاب المشاريع والمستثمرين.

3 استقطاب شركات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة عبر سياسات محفزة للاستثمار.

4 توفير التمويل وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للعمل والتوسع، لتحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً في إجمالي التمويلات للشركات الناشئة.

5 تقف الدولة إلى جانب المبتكرين الشباب، وتعمل على تذليل العقبات أمام مشروعاتهم، وتتبنى استراتيجية تأسيس جيل مؤمن بأهمية التغيير.

6 تركز مبادرات الدولة على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على مواجهة التحديات، والعمل على ضمان تيسير واستمرارية أعمالهم ورفع قدراتهم التنافسية.

7 توظف الدولة البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في دعم مسيرة التنمية، وبما يدعم رواد الأعمال من اكتساب المهارات لتحقيق التقدم، وتعزيز أنشطة الابتكار لديهم، ضمن خطتها لبناء اقتصاد المستقبل.

8 تعزز الدولة توجه رواد الأعمال المواطنين نحو القطاعات الاقتصادية العليا والأنشطة المعقدة والقائمة على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم المتقدمة.

9 تحافظ الدولة دائماً على سهولة التراخيص ومرونة التشريعات، عبر التطوير المستمر لمنظومة التشريعات والقوانين لتلائم التغيرات السريعة والمستقبلية.

10 تنفذ الدولة باستمرار سياسات جديدة لتعزيز حماية وثقة المستثمرين، وتعزيز المنافسة الحرة، وحماية الحقوق المالية، وضمان ديمومة النشاط الاقتصادي، ما جعل الإمارات أفضل وجهة لتأسيس الأعمال على مستوى العالم.

