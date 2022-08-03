أميركا اصطادت الظواهري على شُرفة منزله في كابول

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واشنطن - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمسن، رسميا مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي التكفيري، أيمن الظواهري، بغارة أميركية نفذت في أفغانستان السبت الماضي، وقال إنها «خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين». وقال بايدن إن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة «من دون وجود قوات أميركية على الأرض»، مضيفا أن العملية «تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية».

وأضاف قوله: « أعطيت التصريح بقتل الظواهري بعد أن تمكنت استخباراتنا من تحديد موقعه، حيث انتقل إلى وسط كابل (العاصمة الأفغانية) للقاء أفراد من عائلته». وأكد أنه «بعد مراجعة المعلومات بدقة، صرحت بالضربة الدقيقة التي ستخرجه من ميدان المعركة، مرة وإلى الأبد».

وأضاف أنه «لم يتعرض أي من أفراد عائلته أو أي مدنيين آخرون إلى الضرر بسبب الضربة».

وأوضح أن «كل من يهدد الأميركيين، لا يهم الوقت الذي يستغرقه الأمر، ولا يهم أين يختبئ، ستجده الولايات المتحدة وستتخلص منه».

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن «لن تسمح بتحول أفغانستان إلى منصة لانطلاق هجمات ضد الولايات المتحدة».

وأردف قائلا: «لم نسع إلى هذه الحرب ضد الإرهابيين بل هم جاؤوا إلينا»، وأكد أنه «لن نسمح بتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب، وسنبقى متيقظين وسنفعل كل ما يلزم لضمان سلامة الأميركيين في العالم».

وقال بايدن إنه يأمل أن يساعد مقتل الظواهري عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر على «طي الصفحة».

وتوجه بايدن إلى أقارب الضحايا بالقول: «آمل أن يسمح لهم هذا الإجراء الحاسم بطي الصفحة» على هذه الهجمات التي خطط لها تنظيم القاعدة وزعيمه حينها، أسامة بن لادن، الذي خلفه الظواهري.

وقد أظهرت صور الغارة الأميركية لطائرة مسيرة والتي أدت لمقتل الظواهري، وأظهرت الصور تصاعد الدخان من المنزل الذي كان يختبأ فيه زعيم «القاعدة». واستهدفت الغارة منزلا في الحي الدبلوماسي قرب السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس بايدن أن الظواهري كان مختبئا منذ سنوات، وأن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل «دقيق ودؤوب» لمجمّع مكافحة الإرهاب والمخابرات.

وقدم المسؤول الأميركي -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- التسلسل والتفاصيل التالية عن العملية:

? لسنوات عديدة، كانت الحكومة على علم بشبكة قدرت أنها تدعم الظواهري، وعلى مدار العام الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كان المسؤولون يراقبون المؤشرات على وجود القاعدة في هذه البلاد.

? هذا العام، حدد المسؤولون أن عائلة الظواهري (زوجته وابنته وأطفالها) انتقلوا إلى منزل آمن في العاصمة كابول قبل أن يحددوا أن الظواهري في المكان نفسه.

? ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهري بشكل صحيح في المنزل الآمن. وأوائل أبريل أطلع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الرئيسَ بايدن بالأمر.

? تمكن الفريق من تحديد نمط حياة الظواهري من مصادر مستقلة متعددة لتوجيه العملية.

? بمجرد وصول الظواهري إلى المنزل، لم يصل إلى علم المسؤولين أنه غادره وقد رصدوه في شرفته بمناسبات عدة، إلى أن تم استهدافه أخيرا.

? حقق المسؤولون في طريقة بناء المنزل الآمن وطبيعته، ودققوا في قاطنيه لتقليل المخاطر على المدنيين.

? عقد الرئيس اجتماعات مع كبار المستشارين لفحص معلومات المخابرات وتقييم أفضل مسار للعمل. وأول يوليو، أطلع وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» بايدن على عملية مقترحة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

? طرح بايدن «أسئلة تفصيلية عما عرفناه وكيف عرفناه» وفحص عن كثب نموذجا للمنزل الآمن الذي أعده مجتمع المخابرات وأحضره إلى الاجتماع.

? طلب الرئيس تحليل التداعيات المحتملة لضربة في كابول.

? عمدت مجموعة منتقاة من كبار المحامين إلى فحص تقارير المخابرات، وأكدوا أن الظواهري هدف قانوني.

? دعا الرئيس في 25 يوليو أعضاء إدارته لتلقي إحاطة أخيرة ومناقشة كيف سيؤثر قتل الظواهري على علاقة أميركا مع حركة طالبان.

? بعد التماس آراء الآخرين في الغرفة، أذن بايدن «بضربة جوية دقيقة».

? نفذت طائرة مسيرة الضربة في النهاية الساعة 9:48 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:48 بتوقيت غرينتش) في 30 يوليو باستخدام صواريخ «هيلفاير».

