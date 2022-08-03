السعودية ترحِّب بمقتل الـظواهري وتطالب بتعزيز التعاون لاجتثاث الإرهاب

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ما إن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة بأفغانستان مطلع الأسبوع، حتى توالت ردود الفعل المعلقة على مقتله.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن الخارجية السعودية قولها: الظواهري، يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية».

وأكدت السعودية أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.

وفي ذات السياق، كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على «تويتر»: «مقتل أيمن الظواهري خطوة نحو عالم أكثر أمانا، ستواصل كندا العمل مع شركائها في العالم لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتعزيز السلام والأمن، والحفاظ على سلامة الناس هنا في الوطن وفي جميع أنحاء العالم».

وغرّد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، على «تويتر»، قائلا: «أخبار الليلة هي أيضا دليل على أن من الممكن استئصال الإرهاب بدون الدخول في حرب بأفغانستان، وآمل أن توفر قدرا ضئيلا من السلام لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على أيدي القاعدة»، حسبما نقلت «رويترز».