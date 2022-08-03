صاروخ «السكاكين» مزَّق جسد الظواهري بهدوء

عربيات ودوليات

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس، إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، استهدف منزلا سكنيا في العاصمة الأفغانية كابل.

ورجح محللون أميركيون أن يكون الظواهري قد قتل بصاروخ من طراز RX9 عالي الدقة، والمخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة عند استخدامه. والصاروخ الذي يعتبر نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير AGM-114، يضرب الهدف بشكل مركز دون انفجار، ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير.

تم تقديم الصاروخ كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

واستخدم البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الصاروخ على حد سواء، في عمليات خاصة نفذت في سورية واليمن والعراق وليبيا والصومال.

الصاروخ الذي يصنع تحت اسم «R9X»، مزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوغراما، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موّجه بالليزر، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويحتوي الصاروخ على ستة سكاكين «شفرات» تخرق هيكلها قبل ثوان من لحظة الاستهداف كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.

وبمقدور الصاروخ وفق تقارير عسكرية اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن، علما أنه صمم في عهد الرئيس باراك أوباما، بهدف تقليص عدد الضحايا بين المدنيين خلال عمليات واشنطن الخاصة في مختلف أنحاء العالم.