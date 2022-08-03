العراق: الصدر يدعو المعتصمين لإخلاء البرلمان والكاظمي يطرح مبادرة «إنقاذية» للحوار

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: دعا زعيم التيار الصدري في العرق مقتدى الصدر، دعا المعتصمين إلى إخلاء البرلمان والاعتصام بمحيطه، فيما بدأ الكاظمي أمس اتصالات مع القوى السياسية العراقية لجمعها على طاولة حل للازمة الحالية فقد تلقى دعم لندن وباريس للحوار وتأييد الحلبوسي لانتخابات جديدة.

وقالت مصادر عراقية ان الكاظمي يهدف من خلال تحركه هذا الى جمع القوى السياسية على طاولة حوار واحدة لبحث التطورات السياسية الاخيرة ونزع فتيل خطر دفع التحالفات السياسية المتناحرة بانصارها الى الشارع في استعراض للقوة وسط مخاوف من تفجرها عنفا خاصة بين مؤيدي التيار الصدري الذين دخل اعتصامهم بداخل البرلمان يومه الرابع ومؤيدي الاطار التنسيقي.

وتلقى الكاظمي أمس دعما فرنسيا- بريطانيا لدعوته الفرقاء السياسيين العراقيين الى الحوار.

وعبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة عن قلقه بشأن الوضع في العراق مؤكدا دعمه لمبادرة الكاظمي للحوار.

وقال ماكرون «قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب ان يسود الهدوء وضبط النفس».

وشدد الرئيس الفرنسي بالقول «أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين».

ومن جهتها رحبت بريطانيا بدعوة الكاظمي للاطراف العراق بالدخول في حوار.

وقال السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون في تغريدة أمس «أشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق وأرحب للغاية بالدعوات التي تطلق من أجل الحوار والمشاركة».

واضاف «اشجع جميع الاطراف على العمل من أجل اخراج البلاد من الازمة السياسية وتشكيل حكومة ضمن سياق الدستور ولخدمة الشعب العراقي». وأشار السفير الى ان العراق يحتاج الى اكمال البناء على النهج الذي يؤسس لانتخابات ديموقراطية وانتقال سلمي للسلطة فالشعب العراقي يستحق السلام والاستقرار والازدهار».

ومن جهته اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده لمبادرة الكاظمي هذه «لايجاد صيغة حلٍّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد «.

وشدد الحلبوسي في تغريدة أهميةَ «جلوس الجميع إلى طاولة الحوار والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة، وصولًا الى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّدة».

كما أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم تأييده لدعوة الكاظمي قائلا في بيان انها تأتي «للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد».

وطالب جميع المتظاهرين الإلتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم خرق القانون».

ومن جانبه أعلن رئيس المجلس القيادي في تحالف قوى الدولة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي تأييده لدعو الكاظمي للحوار والاتفاق على خارطة حل للأزمة الراهنة. وأضاف «أدعو الأطراف كافة الإستجابة لها، والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة.

وكان وزير زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، أعلن أن مقتدى الصدر دعا إلى «إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان، خلال مدة أقصاها72 ساعة من تاريخ البيان».

وأضاف: «إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تباعا».

وأكد البيان على أن «ديمومة الاعتصام مهمة جدا لتتحقق مطالبكم. ويجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة».

واختتم بالقول: «نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم».

