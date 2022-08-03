قناة السويس تحقق أعلى إيرادات وحمولات شهرية في تاريخها خلال يوليو

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تواصل قناة السويس المصرية تجاوز الأرقام القياسية التي سجلتها من قبل، إذ حققت خلال شهر يوليو الماضي أعلى إيراد شهري في تاريخها، بالإضافة إلى أكبر حمولة صافية شهرية، تصدَّرها ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال. وقالت الهيئة المصرية، في بيان أمس، إنها حققت، خلال شهر يوليو الماضي، نحو 704 ملايين دولار، بالإضافة إلى تحقيق أكبر حمولة صافية شهرية، بلغت نحو 125.1 مليون طن، وفق ما نشر الموقع الرسمي للهيئة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن إحصائيات الملاحة، خلال شهر يوليو 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة، مع عبور عدد قياسي من السفن للقناة.

كما حققت القناة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخها، الأمر الذي انعكس على الإيرادات، التي جاءت الأعلى في تاريخ القناة منذ تأسيسها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة، خلال الشهر الماضي، شهدت عبور نحو 2103 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1670 سفينة خلال المدة نفسها من العام الماضي، بفارق 433 سفينة، بنسبة زيادة 25.9%. وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن، مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو 2021، بفارق 19.3 مليون طن، بنسبة زيادة 18.2%.