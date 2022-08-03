الأخلاق العالية

إيمانيات

السمو الأخلاقي الذي تمتّع به الإمام الحسين (عليه السلام) وأنصاره جميعاً، نابعٌ من وعيهم لمفاهيم الدين وأخلاق الرسالة، إذ لم يكونوا (طُلّاب سلطة) ولا (دُعاةَ حرب)، وإنّما كانوا مسلمين غيارى هزّتهم الحالة المأساوية التي تعيشها الأُمّة فلم يهدأ ولم يهنأ لهم بال، ولم يغمض لهم جفن، وإنما خرجوا لنداء الإنسانية في أعماق ضمائرهم: «مَن سمع منادياً ينادي يا للمسلمين فلم يُجبه فليس بمسلم».

ولأنّهم رأوا أنّ القيم الحيّة التي تحقق للإنسان إنسانيته، والأخلاق التي تهب المرءِ مروءتَه، تُداس وتُنتهك، وتُفترس، وتمرّغ بالوحل، فهبّوا تلبية لنداء الإنسان المقهور والمظلوم والمستضعف المضطر الذي كَبَّله جبروت الطغاة، وحرمه من أبسط مقومات الحياة.. نهضوا لأنّ المسلم - حقّ المسلم - لا يستكين لظلم ولا يركع لجور، لأنّ الساكت عن الظلم شيطانٌ أخرس.

خرجوا ليكسروا حواجز الخوف التي تطوّقُ بها، الأسواق والطُّرقات والمساجد والمعاهد، بل حتى الدور والساحات العامّة.

ثاروا ضد كلّ الخنوع، والخضوع، والاستكانة، والاستهانة بكرامة الإنسان وحياته، ولذلك اختصر الإمام الحسين (عليه السلام) مفاهيمه الأخلاقية برفضه لأخلاقية السلطة الفرعونية، بقوله عندما دعي لمبايعة يزيد: «إنّا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق، فاجر، شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، مُعلنٌ بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايعُ مثله»، وهذه المقارنة لا ينبغي أن تكون بين الحسين (عليه السلام) وبين يزيد، وإنما هي مقارنة يجب أن يعقدها كلّ مسلمٍ مؤمن بقيم رسالته الأخلاقية، حيثما استدعى الموقف ذلك.

إنّ فساد (رأس) السلطة لا يبيحُ لي وأنا في (القاعدة) أن أنهج نهجه، وأنحو نحوه، ذلك أنّني أتلوا الكتاب الذي يُعلِّمني كيف أنأى بنفسي عن دائرة السُّوء والفساد والظلم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (المائدة/ 104)، إذ حتى لو صَفَّق المصفِّقون، وطَبَّل المطبِّلون، وزَيَّن المزيِّنون للشرّ، فإنّه يبقى قبيحاً لا يدعوني أبداً أن أُصفِّق وأُطبِّل وأُروِّج له، وهذا هو الوعي الحسيني في أرقى مراقيه.