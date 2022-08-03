الأبعاد الرسالية لثورة الإمام الحسين عليه السلام

إيمانيات

لم تكن حركة الإمام الحسين (عليه السلام) مجرد حركةٍ سياسيةٍ، بالمعنى التقليدي للكلمة، بل هي حركةٌ إسلاميةٌ في معنى الاسلام في الثورة، بحيث نلتقي فيها بالأبعاد الرسالية في خطوطها التفصيلية التي تحدد لنا شرعية النهج الثوري المتحرك في نطاق التضحية حتى الاستشهاد، وفي طبيعة الظروف الموضوعية المحيطة بالحَدَث الكبير في تلك المرحلة، وفي الظروف المماثلة لها في المراحل الأخرى، الأمر الذي يجعلها حالةً تطبيقية للخطّ الاسلامي النظري في الصراعات الداخلية التي يعيشها الواقع الاسلامي بين خطّ الاستقامة وخطّ الانحراف، في الموقع القيادي الشرعي أو في الموقع المتمرد على الشرعية.

فلم يكن الحسين (عليه السلام) ثائراً يتمرَّد على الذلّ من موقع إحساسه الذاتي بالكرامة، أو التزامه العائلي بالعزّة، ولم يكن إنساناً متمرداً على الواقع في المزاج التمرّدي الذي يرفض الأوضاع الخاصة التي لا تنسجم مع مواجه، كبعض الثائرين أو المتمردين الذين ينطلقون في ثورتهم وتمردهم من حالة انفعال عامّة لا تملك أي نهج في الخطوط التفصيلية للسلوك العملي في هذا الاتجاه، بل كان مسلماً في ثورته وتمرده على خطّ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي يفرض على المسلم الثورة على واقع الانحراف من أجل أن يغيره نحو واقع الاستقامة.

وهذا ما يفرض علينا أن ندخل في عملية مقارنة بين ظروف المرحلة التي عاشها الإمام الحسين (عليه السلام)، وظروف المرحلة التي نعيشها، في طبيعتها، وفي مفرداتها، وفي خطوطها التفصيلية، وفي تحدياتها الفكرية والعملية.. لنتعرف من خلال ذلك على معنى الشرعية في حركتنا في الظروف المماثلة، وهذا هو ما نلاحظه في الكلمة الأولى التي بدأ بها الإمام الحسين (عليه السلام) حركته في ما يتحدث به الرواة من سيرته أنه خطب في أصحابه، فقال: «أيُّها الناس، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: مَن رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلّاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان... فلم يُغيِّر ما عليه بقول ولا بفعل، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام الله وحرَّموا حلاله».

فلو كانت المسألة عند الإمام الحسين (عليه السلام) مجرَّد مسألةٍ سياسية، لكان تحدَّث معهم بلغةٍ سياسية، في حين نراه يتحدَّث معهم بلغةٍ قرآنيةٍ وبلغةٍ وعظيّة، لأنّ الإمام الحسين (عليه السلام) كان يعرف أنّ مشكلة المجتمع الإسلامي آنذاك، كما هي مشكلة المجتمع الإسلامي في كثيرٍ من المراحل، هي أنّ الناس قد أغلقوا قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى، وأنّهم لا يفكِّرون في الآخرة، وإنّما يستغرقون في الدُّنيا. ولذلك، عندما ندرس الكثير من كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) في مسيرته من المدينة إلى مكّة، ومن مكّة إلى كربلاء، نرى أنّ كلّ أحاديثه كانت وعظيّةً تفتح القلب وتفتح الروح، لأنّه كان يريد أن ينتج مجتمعاً إسلامياً كاملاً ومتكاملاً.

صحيح أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) كان يطلب أن يكون هو الذي يحكم، لكنّه لم يكن ليطلب الحكم لذاته، بل لرسالته، ليغيِّر الواقع من خلال تجربة الحكم. إنّ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) المستمرة، كانت ولا تزال صوتاً صارخاً وفعلاً محركاً لكلّ مَن يُريد الوعي لما ينبغي أن يكون عليه الواقع الإسلامي والإنساني، لهذا علينا أن نستمع إلى صوت الإمام الحسين (عليه السلام)، ونعيد إلى الإسلام مجده وتأثّره في واقع مشتّت مأزوم.

خذوا الحسين في عقولكم فكراً يضيء الحقّ للناس، وخذوا الحسين في قلوبكم حبّاً يطرد الحقد عن الناس، وخذوا الحسين في حياتكم حركةً تبقى مع الله وفي خطّ الله، وعندما تحبّون الحسين حبّ الحقّ وحبّ الإسلام وحبّ العدل وحبّ الرسالة، فستنفجر الدموع من دون أيّة إثاراتٍ هنا وهناك، لأنّنا عندما نحبّ الحسين (عليه السلام) بعمقٍ، فسنبكيه بعمق، نبكيه بدموع الرسالة، وبدموع القضية، وبدموع الولاء، وبدموع الحبّ.. علينا أن نُبقي الإمام الحسين (عليه السلام) في عقولنا في الدائرة الإسلامية الواسعة، وإذا كانت الدائرة الإسلامية الواسعة تنفتح على الدائرة الإنسانية الواسعة، فلأنّ الإسلام منفتح على الإنسانية كلّها، وعند ذلك، فإنّ الإمام الحسين (عليه السلام) لا يعيش في جوّ معين، ولكنّه ينفتح على الجوّ الإسلامي كلّه، وعلى الجوّ الإنساني كلّه.

