تنشيط حركيَّة عاشوراء عاشوراء

ليس فقط مفاهيم، وإنَّما عاشوراء حركة، وعاشوراء جهاد، وحينما نتحدَّث عن الجهاد لا نتحدَّث عن فوضى، ولا نتحدَّث عن انفلات، ولا نتحدَّث عن هيجان غير مدروس.
وإنَّما حركيَّة عاشوراء هي: -
الدَّعوة إلى الله تعالى، ودعوة إلى المُثُل، ودعوة إلى القِيَم.
- الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.
- دعم الفعَّاليَّات التي تخدم أهداف الدِّين.
• الفعَّاليَّات الثَّقافيَّة: عندنا فعَّاليَّات ثقافيَّة تخدم الإسلام، فيجب على منبر عاشوراء أن يخدمها ويدعمها.
• الفعَّاليَّات التَّعليميَّة: عندنا فعَّاليَّات تعليميَّة تخدم الإسلام والدِّين، فيجب على منبر عاشوراء أن يدعمها.
• الفعَّاليَّات القرآنيَّة: عندنا فعاليَّات قرآنيَّة تخدم الإسلام وتخدم الدِّين، فيجب على خطاب عاشوراء أن يدعم هذه الجمعيَّات القرآنيَّة. – دعم الجمعيَّات القرآنيَّة تجسيد لأهداف عاشوراء.