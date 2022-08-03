loader

إيمانيات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تنشيط حركيَّة عاشوراء عاشوراء

عمار كاظم
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 03 أغسطس 2022

ليس فقط مفاهيم، وإنَّما عاشوراء حركة، وعاشوراء جهاد، وحينما نتحدَّث عن الجهاد لا نتحدَّث عن فوضى، ولا نتحدَّث عن انفلات، ولا نتحدَّث عن هيجان غير مدروس.
وإنَّما حركيَّة عاشوراء هي: -
الدَّعوة إلى الله تعالى، ودعوة إلى المُثُل، ودعوة إلى القِيَم.
- الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.
- دعم الفعَّاليَّات التي تخدم أهداف الدِّين.
• الفعَّاليَّات الثَّقافيَّة: عندنا فعَّاليَّات ثقافيَّة تخدم الإسلام، فيجب على منبر عاشوراء أن يخدمها ويدعمها.
• الفعَّاليَّات التَّعليميَّة: عندنا فعَّاليَّات تعليميَّة تخدم الإسلام والدِّين، فيجب على منبر عاشوراء أن يدعمها.
• الفعَّاليَّات القرآنيَّة: عندنا فعاليَّات قرآنيَّة تخدم الإسلام وتخدم الدِّين، فيجب على خطاب عاشوراء أن يدعم هذه الجمعيَّات القرآنيَّة. – دعم الجمعيَّات القرآنيَّة تجسيد لأهداف عاشوراء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة