كوندي: أردت المجيء إلى برشلونة

دوليه

أكد المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي أول من أمس أنه انضم إلى نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الأسباني، «بطموح»، مشددا على «أننا سنبلغ أعلى مركز ممكن».

وقال المدافع السابق لنادي بوردو الفرنسي المنتقل إلى بلوغرانا قادما من اشبيلية الاسباني خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه لوسائل الإعلام في مركز التدريبات التابع للنادي: «أنا سعيد جدا، وفخور جدا. أنضم إلى نادٍ كبير، نادٍ طموح، وأنا أيضا قادم بطموح».

وحسب وسائل الإعلام الاسبانية، دفع برشلونة 50 مليون يورو بينها 10 ملايين مكافآت، للتعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي الذي كان قريبا جدا من الانضمام إلى تشلسي، قبل أن ينضم إلى النادي الكاتالوني لمدة خمسة مواسم.

وأوضح كوندي: «صحيح أني تلقيت عرضا آخر. لكنني بذلت جهدا لانتظار برشلونة للتوصل إلى اتفاق مع اشبيلية، عندما رأيت ذلك ممكنا، اخترت برشلونة لأنني كنت أعرف بوضوح شديد إلى أين أريد أن أذهب. لم يكن جهدا كبيرا، لأنني أردت المجيء إلى هنا».

أضاف اللاعب أنه توصل أيضا إلى أن «معرفتي بالدوري الاسباني ستجعل من السهل التأقلم. والأهم هو التأقلم مع أسلوب برشلونة». وكان كوندي أحد الأهداف الأولوية للنادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، وكان على اتصال مع مدربه تشافي هرنانديز لأسابيع عدة.

وعلق اللاعب قائلا: «كانت محادثات سلسة جدا. منذ البداية شعرت بلطف المدرب، شعرت أنه يريدني أن آتي، كان ذلك أحد المفاتيح، لأنها من المراحل الأكثر أهمية في مسيرتي، طلب مني مواصلة القيام بما كنت أفعله في اشبيلية: أن أكون قتاليا، وأن أخرج بالكرة من منطقتنا... نقاط قوتي، والاندفاع أيضا».

وانضم كوندي إلى صفوف برشلونة في مركز سيشهد منافسة قوية مع جيرارد بيكيه، الأوروغوياني رونالد أرواخو ، وإريك غارسيا، والوافد الجديد من تشلسي الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وقال كوندي: «صحيح أن هناك منافسة، لكنها جيدة للفريق. المدرب سيقرر، هذا لا يقلقني. هنا، يجب أن أتطور، لأنني ما زلت شابا، وأساعد الفريق في جميع الأوقات. المنافسة، أعتبرها تحديا».

