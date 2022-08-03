فرانكفورت وبريمن إلى ثاني الكأس

دوليه

التحقت أندية أينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن وأونيون برلين أول من امس بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا. وحقق فرانكفورت فوزا كبيرا على مضيفه ماغدبورغ من الدرجة الثانية برباعية نظيفة، وتغلب فيردر بريمن على مضيفه إنيرجي كوتبوس من الثالثة 2-1، فيما احتاج أونيون برلين إلى التمديد لتخطي عقبة خيمنيتس من الرابعة 2-1 (الوقت الأصلي 1-1). ولحقت الأندية الثلاثة بشالكه وأرمينيا بيليفيلد وفرايبورغ الوصيف وأوغسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وهوفنهايم وهانوفر وماينتس وبوروسيا دورتموند وشتوتغارت وفولفسبورغ وبوخوم. ويختتم الدور الأول نهاية الشهر الحالي بلقاءي توتونيا أوتنزن من الدرجة الرابعة مع لايبزيغ حامل اللقب، في 30 منه، وفيكتوريا كولن من الثالثة مع بايرن ميونيخ في اليوم التالي. وتأجلت مباراتا لايبزيغ وبايرن ميونيخ حتى نهاية أغسطس، بسبب خوضهما الكأس السوبر السبت والتي توج بها النادي البافاري بفوزه 5-3.

