خروج مبكر لموراي وفينوس من «واشنطن»

دوليه

خرج المخضرمان البريطاني أندي موراي (35 عاما) والأميركية فينوس وليامس (42 عاما) مبكرا من دورة واشنطن الدولية في التنس، بخسارة الأول أمام السويدي ميكايل إيمر 6-7 (8-10) و6-4 و1-6، والثانية أمام الكندية ريبيكا مارينو 6-4 و1-6 و4-6 أول من امس في الدور الأول.

وكافح موراي، المتوج بثلاثة ألقاب في الغراند سلام والمصنف 50 عالميا، لمدة ساعتين و50 دقيقة في مواجهته الأولى أمام السويدي المصنف 115 عالميا، دون أن ينجح في حسمها لصالحه. ويمني البريطاني، المتوج بذهبية أولمبيادي 2012 في لندن و2016 في ريو دي جانيرو، النفس بأن يكون بين المصنفين في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز التي ظفر بلقبها عام 2012.

واعترف المصنف أول عالميا سابقا «أنا فقط بحاجة إلى بلوغ ربع نهائي أو نصف نهائي في كندا أو سينسيناتي.

