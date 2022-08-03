العربي هزم المرجان بـ«سباعية»

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حقق العربي فوزاً كبيراً على فريق المرجان التونسي بنتيجة 7-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في طبرقة حيث يقيم الأخضر معسكره التدريبي. وتناوب على تسجيل أهداف العربي كل من: الليبي السنوسي الهادي (3)، وعلي عزيز (14)، وسلمان العوضي (26 و39)، وجمعة عبود (37)، وعلي خلف (68)، وخالد المرشد (83).

وبدأ المقدوني يوغوسلاف ترينشكوفسكي مدرب العربي المباراة بتشكيلة ضمت الحارس سليمان عبدالغفور، وعبدالله عمار، وجمعة عبود، والجزائري طارق بوعبطة، وعيسى وليد، وسلطان العنزي، وعلي عزيز، وسيف الحشان، وبدر طارق، والسنوسي الهادي، وسلمان العوضي.

وفي منتصف الشوط الأول أخرج المدرب الحارس عبدالغفور وأشرك بديله جاسم العوضي.

وفي الشوط الثاني دخل الأخضر المباراة بتشكيلة مختلفة ضمت: الحارس أحمد دشتي، وعبدالله حسن، وحسن حمدان، وعبدالرحمن الشرهان، ونايف حميد، وخالد المرشد، وعلي خلف، وبدر طارق، وعمر عبدالله، وعبدالعزيز البشر.

وكذلك في منتصف هذا الشوط أشرك المدرب الحارس محمد هادي بدلاً من دشتي، كما دفع بالليبي محمد صولة الملتحق حديثاً بالمعسكر بعد شفائه من المرض بدلاً من بدر طارق. وقال المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل أن المدرب أجرى تغييرا في منتصف كل شوط في مركز الحراسة لأنه أراد إشراك الحراس الأربعة وتجربتهم جميعاً.

من جانب آخر، أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي ضم مواطنه حمزة خابا رسمياً من نادي أولمبيك أسفي، ونشر الموقع الرسمي للنادي صورة خابا مع رئيس النادي عزيز البدراوي وهما يحملان قميص الفريق.

وكان العربي أعلن الشهر الماضي تعاقده مع خابا لكن اللاعب تراجع بحجة ظروفه العائلية وطالب بإلغاء العقد ودياً، في الوقت الذي أكد فيه أمين السر العام في العربي فؤاد المزيدي تصعيد الأمر واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي.