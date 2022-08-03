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«طائرة الأبيض» ضم الروسي رومان

زيد خلف
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الأربعاء 03 أغسطس 2022

ضم نادي الكويت لاعب الكرة الطائرة الروسي دينيس رومان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. ويشغل رومان مركز 2 كروس رفاع وهو سبق له الاحتراف في الدوري القطري.
وسيصل المحترف الروسي إلى البلاد خلال الفترة المقبلة، كما اقترب الأبيض من التوقيع مع محترف آخر خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان اتحاد الكرة الطائرة اعتمد مشاركة محترفين في الفريق ابتداء من الموسم المقبل.
وانطلقت تدريبات الفريق أول من أمس بقيادة مساعد المدرب الأرجنتيني ماكس الذي يقود الأبيض حالياً لغاية وصول المدرب مواطنه داميان أواخر اغسطس الحالي. وشارك في تدريبات الأبيض 10 لاعبين من أصل 14 لاعبا إذ غاب 4 لاعبين لأسباب مختلفة.
من جانب آخر تعاقد نادي كاظمة مع محترف الكويت السابق الكوبي اورلاندو سبيدا لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد. وخاض سبيدا الموسم الماضي في صفوف الأبيض وحقق معه بطولتي الدوري والكأس.


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