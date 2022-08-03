«الأولمبية» تتطلع لأفضل مشاركة في «ألعاب التضامن»

محلية

أعربت اللجنة الأولمبية عن الأمل في تتويج الرياضيين الكويتيين بمراكز متقدمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المزمع تنظيمها في مدينة قونية التركية بالفترة من 9 إلى 18 الشهر الحالي. وقال عضو مجلس إدارة اللجنة رئيس الوفد المشارك في الدورة الشيخ جابر ثامر الصباح في مؤتمر صحافي عقد مساء الأول من أمس بشأن المشاركة الكويتية إن 60 لاعبا ولاعبة سيشاركون في منافسات الدورة عبر 10 ألعاب، مؤكدا الثقة في تحقيقهم نتائج مشرفة.

وأضاف الشيخ جابر أن هذه المشاركة تعد الثالثة للكويت في الدورة إذ يشارك لاعبوها في منافسات ألعاب القوى والسباحة والجودو والكراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكره الطاولة. ولفت إلى تنظيم معسكرات داخلية وخارجية من أجل إعداد اللاعبين للدورة التي تعد فرصة لاحتكاكهم مع لاعبين آخرين وإكسابهم المزيد من الخبرات مؤكدا في الوقت نفسه حرص اللجنة على دعم الرياضة النسائية.

ويشارك في الدورة المقامة تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والتي تستضيفها تركيا للمرة الأولى لاعبون يمثلون أكثر من 50 دولة إسلامية يتنافسون فيما بينهم في 21 لعبة رياضية جماعية وفردية. يذكر أن الدورة تم تأجيلها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.