«التنس البحريني» أشاد بدعم الجابر لمعسكر «الناشئين»

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اختتم المنتخب البحريني للتنس للناشئين المعسكر التدريبي الذي أقيم بملاعب الاتحاد الكويتي بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس لمدة ثلاثة أسابيع وتحت إشراف أكاديمية رافا نادال الكويت التي تشرف على تدريب لاعبي منتخب الكويت.

ونقل رئيس وفد منتخب البحرين عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس محمد سلمان شكر وتقدير رئيس الاتحاد البحريني الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إلى أخيه الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحاد الكويتي بصفة خاصة وإلى دولة الكويت بصفة عامة على الدعم المتواصل لمملكة البحرين في مجال لعبة التنس . وذكر سلمان أن لاعبي منتخب البحرين استفادوا كثيراً من المعسكر التدريبي في الكويت من الناحيتين الفنية والبدنية، مشيداً بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس وبأكاديمية رافا نادال الكويت، وقال إنها تملك كفاءات تدريبية متميزة مثمناً البرنامج التدريبي المكثف الذي وضعته الأكاديمية للاعبين خلال المعسكر التدريبي المثمر .

وأعرب سلمان عن شكره وامتنانه للدور الذي قام به الاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ أحمد الجابر في دعم المعسكر واللاعبين البحرينيين والاهتمام الكبير بهم، وقال إن الاتحاد الكويتي لم يفرق بين اللاعبين البحرينيين واللاعبين الكويتيين في توفير كافة الإمكانات لنجاح المعسكر التدريبي على أكمل وجه.

وأضاف رئيس الوفد البحريني أن ذلك إنما يؤكد على السياسة التي يتبناها الاتحاد الكويتي والمسؤولية التي يضطلع بها تجاه التنس الخليجي والعربي من خلال مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس وأكاديمية رافا نادال الكويت اللذين سترتقي من خلالهما لعبة التنس في المنطقة إلى الأفضل.

وفي ختام تصريحه أشاد رئيس الوفد البحريني للتنس بجهود الهيئة التدريبية في أكاديمية رافا نادال الكويت وباهتمامهم باللاعبين البحرينيين، وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون بين الاتحادين الكويتي والبحريني من أجل مستقبل أفضل للعبة في البلدين الشقيقين .

