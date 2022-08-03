بطلا السعودية ومصر في «سوبر لوسيل» 9 سبتمبر

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم «قطر 2022» أن ستاد لوسيل، أكبر ستادات البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، يعقبها حفل غنائي، في التاسع من الشهر المقبل.

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: «تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات المونديال في 21 نوفمبر القادم، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة ستادات المونديال، حيث سيشكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة.

نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دوراً مهماً خلال البطولة، كما سيترك إرثاً دائماً لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام».