الزمالك يوجِّه «لكمة» لمطارده

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خطا الزمالك خطوة في غاية الأهمية نحو الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوزه الثمين والرائع على حساب ضيفه ومطارده بيراميدز 3-0 مساء الأول من أمس على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

تقدم الزمالك مبكرا بعد حصوله على ركلة جزاء عقب مرور 27 ثانية فقط سجل منها أحمد سيد «زيزو» الهدف الأول في الدقيقة الثانية، ثم عزز التونسي سيف الدين الجزيري تقدم الفريق الأبيض في الدقيقة 24، وأحرز البديل محمود عبد الرازق «شيكابالا» الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 90+4. وحقق الزمالك فوزه السابع على التوالي بالدوري بقيادة مديره الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا ليبتعد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في القمة.

وتجمد رصيد بيراميدز بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس عند 59 نقطة في المركز الثاني، بعدما تلقى أول هزيمة بالدوري منذ الخسارة أمام الاتحاد السكندري يوم 22 مايو الماضي بنتيجة 0-1 بالجولة العشرين. وتغلب الإسماعيلي على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه أحمد مدبولي في الدقيقة 28.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الثاني عشر، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي. وتجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير). وتعادل البنك الأهلي مع الجونة بهدف لكل منهما، ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 38 نقطة محتلا المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر.

