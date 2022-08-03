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«شباب السلة» يلتقي الإمارات

زيد خلف
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الأربعاء 03 أغسطس 2022

يختتم منتخب كرة السلة مواجهاته عندما يلتقي الامارات في 06:15 مساء اليوم ضمن الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي في بطولة الخليج للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، والتي تستضيفها الامارات لغاية 6 أغسطس المقبل.
كما تلتقي اليوم أيضا قطر مع عمان، والسعودية مع البحرين.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على ان يلتقي عقب الدور التمهيدي، الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، وسيتأهل الفائزان الى الدور النهائي .
يذكر ان الاول والثاني في هذه البطولة سيتأهلان الى نهائيات آسيا التي ستقام الشهر المقبل في طهران ممثلين عن الزون الخليجي.
وكان الأزرق خسر مباراتيه الأوليين أمام قطر والسعودية قبل أن يتغلب على عمان.


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