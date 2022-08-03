«سلة الكويت» تعاقد مع سكاكيني

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تعاقد نادي الكويت مع لاعب كرة السلة الفلسطيني ساني سكاكيني للمشاركة معه في البطولة العربية التي سيستضيفها الأبيض على صالته خلال الفترة من 5 إلى 15 اكتوبر المقبل.

وتسمح قوانين البطولة بمشاركة 3 محترفين مع كل فريق من ضمنهم لاعب عربي الجنسية على أن يلعب اثنين منهم في الملعب.

ويشغل سكاكيني مركز «السنتر» أسفل السلة وهو يعتبر من أبرز لاعبي المنتخب الفلسطيني، وسبق للاعب أن خاض أكثر من تجربة في بطولات آسيوية وعربية.

ويسعى الأبيض إلى المنافسة بقوة على لقب البطولة وهو في طريقة إلى التعاقد مع لاعبين أميركيين في الأيام القليلة المقبلة.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد العربي عن مشاركة 13 فريقا لغاية الآن في البطولة هم بالإضافة إلى الكويت والجهراء، السد القطري، الأهلي المصري، الاتحاد السكندري المصري، الميناء اليمني، بيروت اللبناني، الاتحاد المنستيري التونسي، أهلي بنغازي الليبي، الاتحاد السوري، البشائر العماني، دجلة العراقي ووداد بوفاريك الجزائري.