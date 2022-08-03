عرض جوي استثنائي فوق الأهرامات

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تشهد سماء القاهرة، اليوم، حدثا نادرا يتمثل بتحليق جوي منخفض فوق الأهرامات، تقوم به طائرات من الجيش المصري مع فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي. ووفق المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، فإن الفريق الكوري سينفذ في 3 أغسطس عرضا تحت مسمى 2022 Pyramids Air Show.

ويشارك الفريق الكوري الشهير باسم «النسور السوداء» بطائراته في العرض بالتزامن مع تقديم فريق «النجوم الفضية»، وفريق طائرات «حورس» المصريين، عروضا فوق الأهرامات بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.

وأضاف عبد الحافظ: «عناصر من قوات المظلات المصرية ستقدم عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة العروض الموسيقية العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة». و«النسور السوداء» الذي يطلق عليه كذلك «العقبان السوداء»، فريق ينفذ عروضا جوية في عدة بلدان، كان آخرها في قاعدة فيرفورد ببريطانيا.