الأرض مرت بـ«أقصر يوم لها على الإطلاق»

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شهدت الأرض أقصر يوم لها على الإطلاق هذا الصيف، وذلك بسبب التذبذب (عدم انتظام الحركة) في محورها، ما يعني أنها أكملت دورة واحدة بوقت أقل من 24 ساعة، ويقدر بجزء من الثانية فقط، وفقا لموقع «سينس أليرت».

وحدث ذلك بتاريخ 29 يونيو الماضي، وهذا اليوم كان أقصر بمقدار 1.59 مللي ثانية، عن 86400 ثانية، التي تعادل 24 ساعة بالضبط.

وفي العقود الأخيرة، كانت هناك توقعات بأن تتباطأ حركة الأرض، ما يعني أياما أطول. لكن في السنوات القليلة الماضية، انعكس هذا الاتجاه، وأصبحت الأيام أقصر. وإذا استمرت حركة الأرض في التسارع، فقد يؤدي ذلك ولأول مرة على الإطلاق إلى طرح ثانية من الساعات الذرية.

وليس من غير المألوف أن تتأرجح الأرض، فالدوران الذي يحصل بين الليل والنهار لا يحدث دائما بدقة، ولا «يتماشى تماما» مع محور الأرض، وهو الخط بين القطبين الشمالي والجنوبي، وذلك لأن شكلها ليس كرويا بشكل كامل، ويميل إلى الشكل البيضاوي قليلا. ويمكن لعوامل أخرى أيضا أن تؤثر على دوران الأرض، ومنها المد والجزر في المحيطات والجاذبية من القمر.