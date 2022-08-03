الإصلاح يبدأ من مجلس الوزراء

الاخيرة

اخيرا اعلن تشكيل مجلس الوزراء الجديد برئاسة سمو الشيخ احمد النواف، ووفقا للخطة التي اعلنها سمو الامير في خطابه، الذي القاه سمو لي العهد، فان لهذا المجلس مهمات واضحة ومحددة، ومنها طلب حل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة، لكن ذلك لا يعفي من البحث في اسباب الازمة المستمرة، وهي العلاقة غير الصحية بين المؤسسات الدستورية، لا سيما السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة الى صناعة القرار التنفيذي في المؤسسات كافة.



وهنا لا بد من الاعتراف ان المشكلة تكمن حقيقة في ان النهج سيبقى على ما هو عليه، ايا كان رئيس مجلس الوزراء من الافاضل ابناء الاسرة الحاكمة، وذلك نتيجة لآلية ادارة هذا المجلس، اذ ان الخلل يكمن في ادارة الجلسات والتعامل مع الوزراء، لان اللائحة الداخلية للمجلس مبهمة، حتى للوزراء انفسهم.

من هنا يبدأ سبب التخلف والعلاقة غير الواضحة بين السلطتين ايضا، لان مجلس الوزراء يدار بطريقة لا تقوم على نهج مؤسسي سليم، اذ صحيح ان كل وزير مسؤول عن وزارته، لكنه يكون مكبلا بالتعليمات التي تصدر اليه، ولذلك يفتقد مجلس الوزراء الى روح الفريق، ولهذا لو استعنت بأفضل الوزراء في العالم، لن يؤدوا والعمل الجماعي الذي يمكنه موازنة العلاقة مع السلطة التشريعية.



لهذا اذا كان المطلوب فعلا اصلاحا جديا هدفه اعادة التوازن للعلاقة بين السلطتين، لا بد من توضيح صناعة القرار الجماعي في مجلس الوزراء،، والاخذ بضرورة عمل الفريق المتجانس، والفهم الصحيح للمادة 50 من الدستور التي تنص علىيقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، اي ان الفصل لا يمنح لاي منها الاستقلالية المطلقة، بل هي عملية تكاملية بينها، من اجل التنفيذ السليم للمادتين 51 و52 تحقيقا للمادتين السابعة والثامنة من الدستورالعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، اذ ان اي خلل في العلاقة بين السلطات الدستورية الثلاث لا شك سيؤدي الى الاخلال بهاتين المادتين ما يعني عدم تحقيق العدالة الاجتماعية.



لهذا نعود ونكرر ان البدء باصلاح مجلس الوزراء من خلال تطوير صناعة القرار فيه، وان يكون التضامن حقيقيا يقوم على فهم المعطيات كافة، وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارس من النواب على مجلس الوزراء.