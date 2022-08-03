تأمينات تلوثات إجازات وعلاجات!

الاخيرة

شخصياً أنا من المستفيدين من إرجاع التأمينات استقطاعات ما قبل عام 2018، ولكن ما تأثير ذلك في وضع التأمينات الاكتوارية التي تعاني من عجوزات مليارية؟! وبالتالي ما مستقبل الشباب، الذين تستقطع هذه الأيام من رواتبهم حصة التأمينات؟! أملاً في أن يحصلوا بعد عشرات السنين على راتب تقاعدي مجزٍ يكفل لهم حياة كريمة في كبرهم، هل ستكون التأمينات وحتى الميزانية العامة قادرتين آنذاك على القيام بمسؤولياتهما أم علينا الإيمان بمقولة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب بدلاً من وفّر الدينار الأبيض لليوم الأسود...



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الهواء المتحرك لا يمكن عقلاً ومنطقاً أن يقتصر تلوثه على منطقة سكنية صغيرة يبقى طوال الوقت فوقها، وعليه فالحديث عن تثمين المناطق بحجة التلوث سيجرنا بالتبعية لفحص التلوث وقياسه في الكثير من المناطق المجاورة لها وفي عموم الكويت خاصة إبان الغبار الكثيف القادم من الشمال أغلب العام، فهل سنثمن نصف أو جميع مناطق الكويت إذا ما استخدمنا المسطرة نفسها؟!



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شراء إجازات الموظفين يحتاج إلى وقفة، فالإجازة هي حق للموظف، وضع ليمارس لا ليشترى، كي يرتاح الموظف ويجدد نشاطه لتزداد إنتاجيته، فإذا لم يرغب في أخذ الإجازة فهذا أمر خاص به لا يجوز أن يدفع المال العام ثمنه خاصة مع التكدس الوظيفي القائم، للعلم بعض الموظفين و-بسبب الواسطة- لا يداومون أساساً طوال العام، فهل سيكافأون كونهم لم يقدموا طلب إجازة فتتراكم لديهم - بشكل صوري الإجازات؟! الواسطة ستتكفل بخروج المحظوظين من الموظفين بالإجازة دون أن يسجل رسمياً أنهم خرجوا بالإجازة كي يحصدوا بدلاً نقدياً لها من الأموال العامة، فهل سيطابق طلب تقديم بدل إجازة مع سجل دخول وخروج الموظف المعني للتأكد أنه كان في الكويت في الفترات التي يدعي انه كان يجهد نفسه بالعمل فيها؟!



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آخر محطة:

أول قرار إصلاحي ينتظره كل محب للكويت هو إيقاف رحلات العلاج السياحية بالخارج والتي لا تقتصر على وزارة الصحة بل ترتكبها وزارات أخرى بالدولة، هل من العدالة والإنصاف أن يقترض مواطن لسفره وسفر عائلته ويلتقي بنفس الطائرة ونفس الفندق مع من لم تكتفِ الدولة بدفع كلفة رحلته وإقامته وعلاجه الصوري الشديد الكلفة، وهي تعلم بخداعه وكذبه؟ بل تدفع له مقابلاً نقدياً مجزياً عن كل يوم يمر، حتى أن سلطات المطار في أوروبا كثيراً ما اكتشفت مبالغ نقدية ضخمة اتضح انها ما تجمع من البدلات اليومية للمرافقين ممن يتجمعون في شقة واحدة ويطبخون و.. يكذبون!