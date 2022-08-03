السفير الصيني: علاقاتنا والكويت «عسكرياً» جزء من تعاوننا

وطن النهار

ثمن السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي علاقات بلاده العسكرية المتميزة مع الكويت معتبرا أنها تمثل جزءا مهما من علاقات الصداقة والتعاون التي تحرص بلاده على تطويرها.

وأكد جيانوي في كلمة له خلال حفل اقامته السفارة بمناسبة الذكرى السنوية الـ95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني انه سيبذل قصارى جهده لدفع تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين وبخاصة في الجانب العسكري والامني.

وأشاد بدور الكويت الثابت تجاه القضايا المتعلقة بمسائل جوهرية مثل قضية تايوان وقضية بحر الصين الجنوبي وغيرها قائلا ان الكويت دولة صديقة إذ «احتفلنا العام الماضي بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية الكويتية - الصينية حيث تعد الكويت اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين».

واكد أن بلاده تتخذ خطوات واقعية لصون السلم والامن الدوليين إذ تعد ثاني أكبر مساهم بين الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي في ميزانية عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة واكبرها من حيث عدد القوات.

من جانبه أكد ممثل رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي اللواء ركن خالد العبيدي في كلمة مماثلة قوة ومتانة العلاقة بين البلدين وحرص القيادة السياسية والعسكرية على توطيدها.

وأعرب ممثل رئيس الأركان عن شكره وتقديره للجانب الصيني على الدور الذي يقوم به لتنمية العلاقات متمنيا لهم دوام التقدم والازدهار.

