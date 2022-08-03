اللجوء.. للشعب

الأولى

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس مرسوما بحل مجلس الأمة.

وجاء في نص المرسوم: تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: يحل مجلس الأمة وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل بقصر بيان أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين الوزراء الجدد.

وقد وجه سمو ولي العهد كلمة سامية قال فيها: يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها. كما لا يفوتني الإعراب عن خالص الشكر لأخي سمو الشيخ صباح الخالد على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء سائلا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية كما أعبر عن شكري للأخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل إخلاص متمنيا لهم كل التوفيق.



وأضاف سموه: إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لاسيما في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية سائلين المولى تعالى أن يسدد خطاكم لكل ما فيه الخير لوطننا الغالي وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.



وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كلمة قال فيها: لقد تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف سموكم لشخصي والأخوة الوزراء بحمل أمانة تسيير مسؤولية العمل الوزاري في فترة من تاريخ وطننا الغالي حافلة بالتحديات الجسام وتتطلب بذل كل الجهد وتقديم الغالي والنفيس لتحقيقات متطلباتها، ويطيب باسمي واخواني الوزراء أن نرفع لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.. وإلى سموكم أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي كلفتمونا بها.



واضاف سموه: ولقد استمعنا جميعا إلى توجيهات سموكم التي تفضلتم بها بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة القادمة ان شاء الله وفق مضامين خطابكم السامي حفظكم الله ورعاكم الموجه إلى أبناء الكويت الغالية بتاريخ 22/6/2022.

وقال: نعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نكون عند حسن ظن سموكم في تنفيذ وترجمة التوجيهات والمضامين السامية السديدة لسمو الأمير ولسموكم الكريم داعين الله سبحانه أن يعيننا على البر بقسمنا وتحمل المسؤولية والقيام بأعبائها على الوجه الأكمل وأن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الرشيدة.



أسباب الحل الثلاثة



1 تصحيح المشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات.

2 تغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر.

3 الممارسات والتصرفات التي تهدد الوحدة الوطنية.