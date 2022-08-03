«سكين طائر» مزَّق جسد الظواهري

الأولى

واشنطن- الوكالات: كشف مسؤولون أميركيون أن الطائرة المسيرة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري استخدمت صاروخين من طراز هلفاير استهدفاه أثناء وقوفه في شرفة منزله بإحدى ضواحي العاصمة الأفغانية كابول.



ووفقا لتقارير غربية فإن منزل الظواهري، حيث تقيم زوجته وابنته وأحفاده أيضا، لم يتعرض لأضرار كبيرة جدا مع عدم حدوث أي انفجار ووقوع أي ضحايا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة من دون وجود قوات أميركية على الأرض، مضيفا أن العملية تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية.



ظهر عناصر العملية أن الولايات المتحدة استخدمت سلاحا لم يكن قد تم تأكيد وجوده حتى الآن وهي صواريخ هلفاير أر 9 إكس فلاينغ جينسو تيمنا بماركة أميركية للسكاكين مستوحاة من اليابان، وفقا لوكالة فرانس برس.

وهذه الصيغة المعدلة من الصاروخ الأميركي، الخالية من أي عبوة ناسفة لكنها مجهزة بست شفرات تنبثق من الصاروخ لتقطيع الهدف من دون إحداث عصف.