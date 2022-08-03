«النهار» مجدداً.. تحقق «السبق والانفراد»

الأولى

كما اشارت النهار في عددها امس من ان الحكومة لن تحضر الجلسات وستقدم على الاعداد لعملية حل مجلس الامة، وفي عددها الصادر الجمعة الماضية عن استعجال حل المجلس بتوافق نيابي – حكومي وتأجيل حزمة التشريعات الاصلاحية للمجلس المنتخب الجديد، كان صدور مرسوم الحل أمس.

وعبر العديد من النواب السابقين عن فرحتهم بسرعة مباشرة الحكومة لاجراءات الانتخابات المبكرة بداية بحل المجلس، حيث خاطب النائب السابق مهند الساير الشعب قائلا : أن ‏إرادتكم بعد إرادة الله هي من اختارت الحل، ونتشرف بالعودة للأمة التي جئنا منها.



من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري انه بصدور مرسوم الحل فقد حاولت الاجتهاد لايصال صوتكم لقاعة عبدالله السالم والدفاع عن الدستور ومصالح وأموال الشعب ليقيني بأني مكلف بحمل أمانة تمثيله بالكامل وليس دائرتي فقط، فـشكراً لأسرتي الكبيرة أبناء دائرتي الذين منحوني الثقة، ولأسرتي الصغيرة لدعمها لي، ولمن ساندني بعملي البرلماني.

من جهته قال النائب ثامر السويط ‏من الأمة وإليها اجتهدنا ونسألك اللهم القبول اللهم واجعلنا من الذين يحفظون الأمانة والعهود.



من جانبه وجه النائب خالد المونس الشكر للقيادة السياسية لانتصاره للإرادة الشعبية وحل مجلس كان عقبة أمام طموح المواطنين متمنيا أن تكون الانتخابات القادمة مرحلة جديدة تعوض ماتم استنزافه من وقت آملا أن تكون تركيبة المجلس والحكومة قادرة على النهوض بالبلد ومعالجة إخفاقات ونهج السنوات الماضية.