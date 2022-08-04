«أوبك +»: زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر

مال وأعمال

قرر تحالف «أوبك+» زيادة انتاج النفط بمقدار 100 الف برميل يومياً في شهر سبتمبر المقبل.

وقد اوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة -في وقتٍ سابق- بزيادة الانتاج بمقدار 100 الف برميل يومياً، بدءاً من الشهر المقبل، وهو سيناريو بحثه وزراء التحالف ضمن خيارات اخرى خلال اجتماعهم .

كان التحالف قد زاد الانتاج -تماشياً مع اهدافه- بنحو 430 الفاً الى 650 الف برميل يومياً في الأشهر الأخيرة.

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد عبداللطيف الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثالث والاربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف اوبك بلس، وكذلك الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لتحالف اوبك بلس، والذي انعقد امس ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محافظ الكويت لدى منظمة اوبك محمد خضر الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة اوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

وفي بداية الاجتماع قدم الوزير خالص التعازي والمواساة لوفاة الأمين العام السابق لمنظمة (الأوبك) محمد باركيندو، والذي اشاد بمسيرته طوال السنوات الماضية في قيادة المنظمة والجهود التي بذلها في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.

كما تقدم الوزير الفارس بالتهاني والتبريكات الى الأمين العام لمنظمة (الأوبك) هيثم فيصل الغيص الذي تسلم مهام عمله، متمنياً له كل التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة في دعم وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود لخلق مزيد من الاستقرار في الأسواق النفطية.

وقال الوزير الفارس وفق بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، ان تحالف اوبك بلس سيدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لادارة الاسواق النفطية بكل فعالية ولعب دور اكبر خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المنتجين لمواجهة اي تحديات او تأثيرات في امدادات السوق.

وأشاد الوزير بدور اوبك بلس في المساهمة في استقرار الأسواق وأمن المعروض بشكل فاعل ، والتحالف يشكل عنصر رئيسي في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحه الجميع، وشدد في الوقت ذاته على التزام دولة الكويت الكامل بالحصص الانتاجية المتفق عليها.

كما اشاد الوزير بقرار اوبك بلس بزيادة الامدادات خلال شهر سبتمبر بمقدار 100 الف برميل يوميا لتكون مؤشر ايجابي لدعم السوق وتكون حصة الكويت لشهر سبتمبر 2022 عند 2,818 مليون برميل يوميا.

فيما أوضح أن الانخفاض الشديد في الطاقات الانتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الامدادات.

كما نوه المجتمعون الى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حد من توفر الطاقات الانتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والانتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).

وعبروا عن قلقهم، بشكل خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والانتاج، سيؤثر في توافر الامدادات الكافية الى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبعض الدول الأعضاء في أوبك، وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من خارج أوبك.

واطلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت الى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ 2.712 مليون برميل في يونيو 2022، وهو أقل بـ 163 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل بـ 236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015-2019، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت الى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عاما.

كما أكد المجتمعون أن معدل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الانتاج بلغ 130%، منذ مايو 2020، مدعوما باسهامات تطوعية من بعض الدول المشاركة.

وتأكيداً على قيمة وأهمية الحفاظ على الاجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولا من منظمة أوبك ودولا منتجة من خارجها، في ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول على ما يلي:

1. مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عقد في 12 ابريل 2020، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عقد في 18 يوليو 2021.

2. تعديل مستوى الانتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار (مئة ألف) برميل في اليوم لشهر سبتمبر 2022، حسب الجدول المرفق. وهذا التعديل لن نات الانتاج المرجعية المتفق عليها في الاجتماع المشار اليه أعلاه (اجتماع 18 يوليو يؤثر في مستويات 2021).

3. تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الانتاج المحددة وبآلية التعويض. وضرورة تقديم خطط وجداول التعويض وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها.

4. عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، في الخامس من سبتمبر 2022.

