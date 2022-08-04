مصروفات طارئة دفعت الميزانية للارتفاع إلى 23.065 ملياراً

مال وأعمال

توقعت مصادر معنية لـ«النهار»، عودة الفوائض مجدداً لميزانية 2022/2023 بعد 8 سنوات عجاف على وقع ارتفاعات اسعار النفط والتي ستكون بحدود 105 دولارات للبرميل في المتوسط. ولفتت الى ان مصروفات طارئة دفعت ميزانية الدولة خلال العام المالي 2022/2023 للارتفاع الى 23.065 ملياراً مقابل 23.048 ملياراً خلال العام المالي 2021/2022، ابرزها:

الموافقة على زيادة مبلغ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الانشائية المخصصة للمواطنين في المدن الاسكانية الجديدة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، بالاضافة الى مبلغ 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصما من وزارة المالية، فضلا عن موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ 34 مليون دينار، و27 مليونا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتغطية الساعات الزائدة عن نصاب اعضاء هيئة التدريس، وخصصت 6 ملايين دينار لاعادة اعمار سوق المباركية الذي تعرض للحريق».

وكان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قد اشار الى انه سيتم العمل بميزانية 2021/2022 لحين صدور قانون ربط الميزانية للعام المالي 2022/2023، علماً ان الفرق بين الميزانيتين 17 مليوناً فقط حيث بلغت المصروفات المتوقعة في 2021/2022 مبلغ 23.048 مليار دينار، وفي 2022/2023 مبلغ 23.065 مليون دينار وبين ان التأجيل ممكن مع ضرورة اقرار الميزانية قبل نوفمبر 2022، مع الاستمرار في الصرف على المشروعات ودفع الالتزامات بنفس اجراءات السنة السابقة مع استمرار اجراءات تعيين الموظفين بنفس اجراءات السنة السابقة.

كما توقع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب السابق عدنان عبدالصمد، في وقت سابق ان الايرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 تبلغ 23.4 مليار دينار بزيادة تصل الى 114% عن الميزانية السابقة، في حين تبلغ المصروفات المقدرة 23.1 ملياراً، مع توقع فائض بقيمة 300 مليون دينار، مع توجيه 75% من المصروفات الى الرواتب والدعوم. ويبلغ السعر مقدر لبرميل النفط في المزانية بمبلغ 80 دولارا بينما سعر المعادلة قدر بـ 79 دولارا.

وكانت وزارة المالية قد قدرت قبل التعديل مصروفات 2022/2023 عند 21.94 لكنها عدلت لاحقاً الى 23.65 ملياراً. فيما سجل الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022، ايرادات بـ 18.6 مليار دينار، والمصروفات 21.6 مليار، ليكون العجز المحقق في السنة المالية 2021/2022 هو 2 مليار و991 مليون دينار.

