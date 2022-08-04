سياسات الحكومات الخليجية كبحت جماح التضخم

مال وأعمال

تصاعدت التحديات التي تواجهها البنوك المركزية العالمية في ظل استمرار ارتفاع اسعار المستهلكين، خاصة في ظل الامدادات المحدودة. وكان كل من جانبي العرض والطلب مسؤولين عن التضخم. وأشار التقرير ان التضخم عكس في جانب الطلب بصفة رئيسية ثلاث سنوات من اتباع السياسات النقدية التيسيريه للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة.

من جهة اخرى، كان الصراع الروسي-الأوكراني من العوامل التي اسهمت في رفع معدلات التضخم الناتج عن جانب العرض بسبب نقص المواد الغذائية الواردة من المنطقة، فضلاً عن تقييد الامدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي. وكان لارتفاع اسعار المواد الغذائية انعكاساً قوياً على المستهلك خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقاً للبنك الدولي. وفي ذات الوقت، ظلت اسعار النفط مرتفعة، في ظل تشديد اوضاع السوق بسبب مرونة الطلب والامدادات المحدودة.

وكانت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي اقل بكثير من نظيراتها من الدول المتقدمة والناشئة. ويعزى نمو معدلات التضخم بوتيرة معتدلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسة الى تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث ادى ارتفاع اسعار النفط والغاز الى انعاش الخزائن الحكومية.

وعلى الرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستيراد نحو 90 في المئة من امداداتها الغذائية، الا انها نجحت في تجنب اضطرابات سلسلة الامدادات الغذائية المرتبط بالصراع الروسي-الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية. بالاضافة الى ذلك، ادى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة اسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود الى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.