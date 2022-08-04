«المتحد»: حسين دشتي فاز بـ 100 ألف دينار

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصادالإسلامي، الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري ، وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف د.ك. العميل حسين محمد على دشتي.

وبهذه المناسبة قدمت رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل، التهنئة للفائز، متمنية له دوام التوفيق، وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك. وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الإدخار، وشددت على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي. وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

