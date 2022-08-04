«الوطني»: حور حمزة فازت بـ 125 ألف دينار في سحب «الجوهرة»

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بمنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام، وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر يوليو 2022، حيث فازت القاصر حور محمود حمزة أبل بمبلغ 125 ألف دينار كويتي.

وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علما بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.

ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000 دينار كويتي أسبوعياً، و125 ألف دينار كويتي شهرياً، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار كويتي في ربع السنوي، حيث إن كل 50 ديناراً كويتياً يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي، وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 ديناراً كويتياً في الحساب. وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: «يمثل حساب الجوهرة بما يقدمه من سحوبات وجوائز شهرية وأسبوعية ركيزة أساسية في استراتيجية الوطني الخاصة بمكافأة العملاء، كما يعتبر وسيلة مميزة للادخار والربح والتخطيط للمستقبل». وأضاف النصف: «دائماً ما نكون بالقرب من عملائنا ونتواصل معهم عبر قنوات متعددة بما يمكننا من الوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم وقياس مدى رضاهم عما نقدمه لهم من منتجات وخدمات». وأكد النصف حرص الوطني على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات فتح حساب الجوهرة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت للعملاء الحاليين، وذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي والتي توفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة لعملائه تمكنهم من إجراء كل معاملاتهم المصرفية دون زيارة الفرع».

