العمر: «بيتك» حريص على الاستثمار البشري واستقطاب الكفاءات الوطنية

مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في معرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية الذي أقيم في مسرح عبدالله الجابر في جامعة الكويت في الشويخ.

ومثل البنك فريق من قطاع الموارد البشرية من خلال الجناح الخاص بـ«بيتك»، حيث تم استقبال العديد من طلبات التوظيف، كما تم الرد على جميع استفسارات الطلبة والخريجين، وحتى الطلبة المهتمين بوظائف الدوام الجزئي.



وجاءت مشاركة «بيتك» في المعرض الذي امتد على مدار 4 أيام تحت عنوان «مشوار نجاحك يبدأ في بيتك»، بهدف استقطاب الطاقات والكفاءات الشبابية الوطنية، لا سيما أن «بيتك» دائماً ما يسخر إمكانياته لدعم الشباب على جميع الأصعدة في المجتمع.

كما أن مشاركة «بيتك» في هذا المعرض هي امتداد لمشاركات عديدة يحرص عليها البنك طوال العام الدراسي سواء بالتعاون مع جامعة الكويت أو الجامعات والكليات الخاصة.

بدوره، أكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة، زياد عبدالله العمر، حرص «بيتك» على تعزيز الشراكة مع جامعة الكويت والمؤسسات الأكاديمية ضمن الاهتمام بالطلبة والعملية التعليمية ودعم القدرات الوطنية.



وثمن العمر دور جامعة الكويت في تأهيل العناصر الوطنية وتمكينهم للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أهمية المشاركة بالمعارض الوظيفية بهدف استقطاب المتفوقين والمواهب الوطنية من مخرجات الجامعة، وتعزيز وتطوير قنوات التواصل بين الجامعات و«بيتك» في مبادرات مختلفة بما يشكل قيمة مضافة للطرفين.

وأضاف العمر أن «بيتك» حقق العديد من الإنجازات في مجال دعم الطلبة والتعاون مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مؤكدا المضي قدما في هذا الالتزام وتقديم الأفضل دائما لدعم جهود التأهيل والتنمية المهنية للطلبة والشباب.

