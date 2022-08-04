«بوبيان» أطلق «مدير العلاقات المصرفية المعتمد»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه مؤخراً للبرنامج التدريبي (مدير العلاقات المصرفية المعتمدCBRM) المصمم خصيصاً للارتقاء بمهارات مديري العلاقات المصرفية من خلال حصولهم على شهادات الاعتماد المهني الاحترافية المعتمدة من معهد لندن المصرفي والمالي London Institute of Banking & Finance، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية في الكويت.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد ان هذا البرنامج يأتي في إطار حرص إدارة البنك على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء، مما ينعكس إيجابياً على تقديم خدمة عالية المستوى لعملاء بنك بوبيان.

وأضاف «نؤكد دائماً حرص بنك بوبيان على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية خاصة في ادارة الفروع المصرفية كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسية ألا وهي «الاهتمام بالموظفين».

وأوضح الحماد أن البنك يسعى دوماً إلى إضافة كل ما هو جديد إلى قائمة الاكاديميات التدريبية بما ينعكس إيجابياً على خدمة عملائنا، حيث يعد برنامج «مدير العلاقات المصرفية المعتمد «Certified Bank Relationship Manager برنامجاً ذا معايير واختبارات دولية تهدف إلى تطوير أداء مديري العلاقات المصرفية الذين يتابعون حسابات العملاء من الفئة البلاتينية فى الفروع بما ينعكس كليا على توفير أفضل خدمة للعملاء، وما له من اهمية للتواصل الفعال مع العملاء وخدمتهم بشكلٍ أفضل.

أهمية البرنامج

وعن البرنامج، أوضح الحماد أنه جرى تصميمه وتنفيذه خصيصاً لموظفي الفروع القائمين على ادارة العلاقات المصرفية مع عملاء البنك في الفئة البلاتينية للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان ويحرص ايضاً على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الاسهم والصناديق الاستثمارية في القطاع المصرفي الإسلامي وربط التقدم في الدراسة مع التقدم المهني والتطور الوظيفي واستخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق. حيث يحتوي البرنامج على مجموعة من المعارف والاليات والاتجاهات الحديثة في مجال تقديم الاستشارات المالية من خلال استخدام أدوات رئيسية تتعلق بفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة بما يناسب احتياجاته الشخصية وتطوير مستوى رضا العملاء بشفافية و مصداقية بما يتناسب مع مستوى الخدمة التى يقدمها بوبيان.

وأضاف الحماد أن البنك كان له السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل Boubyan Business School التى تعد الاولى من نوعها في الكويت و المنطقة، وذلك في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي و الشهادات المعتمدة وهو ما أسهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين.

أهمية التدريب

من جانبه، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطويرعبدالوهاب الخبيزي «نسعى دائما كفريقٍ واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في كل القطاعات والأقسام».

واوضح الخبيزي ان برنامج مدير العلاقات المصرفية المعتمد من LIBF يؤهل الموظفين إلى تقديم خدمة أفضل لعملاء بوبيان خاصة في مجال الاسهم والصناديق الاستثمارية بجانب استخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق ويحتوي البرنامج على عدة مراحل متتابعة واختبارات دولية معتمدة ويشكل رحلة تعلم للمشاركين، متبنياً نهجاً فريداً في تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال مع محاولة الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق الصحيح في مجال خدمة عملاء البنك بشكل عام و عملاء الفئة البلاتينية بشكل خاص بطريقة منهجية عملية.

Boubyan Business School

يعد مشروع Boubyan Business School مشروعاً رائدا وابتكارياً باعتباره الأول من نوعه على مستوى دولة الكويت والمنطقة، وهو بمنزلة مظلة ينطوي تحتها العديد من التخصصات والأكاديميات التي تهتم بكل شريحة من الموظفين، حيث يضم خمس أكاديميات أساسية تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالتخصصات الفنية في العمل المصرفي، في حين تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والرابعة بإدارة الثروات والأخيرة بالقيادة والإدارة.

