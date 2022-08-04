«نفط الكويت» و«الوطني للثقافة» ناقشا تطوير الأحمدي

مال وأعمال

عقد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اجتماعا مع شركة نفط الكويت في مقر المجلس وذلك لمناقشة مشروع إعادة اعمار وتطوير سوق شرق الأحمدي.

وذكر الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د. عيسى الانصاري «إن الاجتماع يعد استكمالا لسلسلة اجتماعات سابقة تمت بين المجلس وشركة نفط الكويت لمناقشة تنمية وتطوير مدينة الاحمدي وطرق المحافظة على التراث الحضري بها تمهيدا لأدراجها كمنطقة إبداعية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» مستقبلا.

ويأتي ذلك من منطلق ايمان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التام بضرورة المحافظة على التراث واشراك مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتضافر الجهود المشتركة بما يخدم الكويت وأهلها وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية».

وأضاف الأنصاري» بدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام المساعد لقطاع الاثار والمتاحف ولقطاع الشؤون المالية والإدارية والخدمات بالتكليف د. تهاني العدواني أوضحت بها بعض تفاصيل المشروع واخر حيثياته.

أعقب كلمة د. العدواني عرضاً مرئياً قدمه قسم التوثيق والدراسات والمسح للمباني التاريخية بالمجلس بإشراف م. بتول عاشور وم. ناصر عاشور تعرف فيه الحضور على التفاصيل الفنية والهندسية للمشروع كمساحة السوق وعدد المباني بالإضافة إلى عرض بعض المستندات والوثائق التاريخية المأخوذة من الأرشيف البريطاني التي توضح المخطط الهيكلي للسوق وبنيته التحتية حيث ان العديد من الوثائق الأساسية للمشروع فقدت أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وناقش العرض بعض الأمثلة الدولية والعربية لطرق المحافظة على التراث المادي واللا مادي وذلك بالاستفادة من أمثلة حية لبعض المباني التاريخية التي تم إعادة إعمارها في بعض الدول مع المحافظة على قيمتها الأثرية والثقافية.

اشتمل العرض على العديد من التفاصيل المهمة أبرزها خطة العمل والميزانية المقترحة ودراسة جدوى متكاملة للمشروع وبعض الأنشطة المقترحة.

كما تطرق العرض إلى بعض الأمثلة على التعاون السابق بين المجلس وشركة نفط الكويت».

وزاد الأنصاري «ناقش الاجتماع استكمال إجراءات التعاون بين المجلس وشركة نفط الكويت بخصوص البدء في المرحلة الأولى من المشروع بالإضافة إلى ضرورة إنشاء بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين للمضي قدما في المشروع. كما تمت مناقشة العديد من الأفكار الأخرى ذات الصلة في موضوع تنمية وتطوير منطقة الأحمدي والتي من شأنها خدمة الموظفين وأسرهم وسكان منطقة الاحمدي.

حيث طرح م. راشد العتل مدير إدارة الشؤون المعمارية والهندسية بالإنابة بعض المشاريع منها مشروع إنشاء مكتبة متكاملة تقدم خدمات شاملة كأماكن لإقامة ورش العمل وركن مخصص للأطفال وخدمات أخرى للموظفين بالإضافة إلى تطوير الساحة الخارجية للمكتبة وتحويلها إلى حديقة وتطوير سوق الخضرة وغيرها من المشاريع التنموية».

وأكمل الأنصاري «شهد الاجتماع تجاوبا كبيرا من ممثلين شركة نفط الكويت وبالأخص نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية قصي العامر والذي أبدى اهتمام الشركة الشديد بالموضوع وطرح العديد من الأفكار التنموية للمنطقة كما ناقش التفاصيل الفنية والمالية للمشروع وقدم رؤى وتصورات جديدة».

