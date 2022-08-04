مُوظّفو «زين» يُسهمون في التبرع بالدم

مال وأعمال

نظّمت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت حملة التبرع بالدم لموظفيها، وذلك استمراراً لشراكتها الاستراتيجية مع بنك الدم المركزي الذي استضافته بمقرّها الرئيسي في الشويخ. وتُنظّم زين هذه الحملة المُجتمعية بشكل دوري تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم المنظومة الصحّية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الصحية الأكبر في الدولة ومنها بنك الدم المركزي، إلى جانب حرصها على رفع حالة الوعي الصحّي لدى موظّفيها بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين ممن هم في أمس الحاجة لنقل الدم.

ولاقت الحملة كعادتها إقبالاً إيجابياً كبيراً من قبل موظّفي زين الذين توافدوا للمساهمة بالتبرّع بالدم على مدار يوم عمل كامل وبتواجد الفريق الطبّي الخاص ببنك الدم المركزي، والذي كان مُجهّزاً بجميع المعدات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة وفق أعلى المعايير الطبية، حيث تم تجميع مخزون من الدم بمختلف فئاته ليتم نقله إلى مقر بنك الدم المركزي واستخدامه في الحالات الطارئة والعاجلة. وتفخر زين بالإقبال الكبير الذي تشهده هذه الحملة من قبل موظفيها كل عام، حيث تعتبرها الشركة جزءاً من سلسلة الأنشطة السنوية التي تنظمها لتحفيز موظفيها على العطاء وتشجيعهم للإقبال على الأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع، سواءً الصحية أو الاجتماعية أو الإنسانية منها، لتعكس من خلال عطاءاتهم قيم شعارها «عالم جميل».

وتؤكّد زين نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحّي في الدولة، ومنها بنك الكويت المركزي للدم ووزارة الصحة، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً للمساهمة في نشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق إلى جانب إشراك موظّفيها في مثل هذه الحملات التطوعية. وبصفتها المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، فإن زين مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة مثل حملات التبرع بالدم لتشجيع أفراد المجتمع على الارتقاء بأسلوب حياتهم عن طريق دعم الفعاليات والنشاطات الرياضية الصحية التي تندرج تحت واجبها الاجتماعي كشريك رئيسي في تنمية المجتمع.

