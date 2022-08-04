«التجاري»: تكريم المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لأبناء الموظفين

مال وأعمال

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على توطيد روابط المسؤولية الاجتماعية بين البنك وموظفيه، قام البنك بتدشين برنامجه التدريبي الصيفي والذي جاء تحت عنوان «استفد من صيفك مع التجاري» والمخصص لأبناء وأقارب الموظفين العاملين في البنك.

وقد جاء البرنامج على فترتين تدريبيتين لمدة أسبوعين متتاليين لكل فترة شارك فيها ما يقارب 40 متدرب ومتدربة من أبناء وأقارب الموظفين تم توزيعهم على قطاعات وإدارات البنك بعد استيفائهم للشروط والمعايير المحددة للالتحاق بهذا البرنامج التدريبي الصيفي.

وفي هذا السياق صرح صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية قائلاً «لقد دأب البنك على تنظيم البرنامج الصيفي لأبناء وأقارب الموظفين بهدف توفير فرصة لهم للاستفادة من وقت الفراغ في عطلة الصيف وتحفيزهم على التعلم واكتساب المهارات الأولية المرتبطة بالعمل المصرفي».