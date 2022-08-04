المانع لـ « النهار»: مطلوب وزارة للمشاريع الصغيرة

مال وأعمال

أبدى المبادر وعضو مجلس إدارة رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيد المانع تطلعه لأن تكون الكويت جاذبة للاستثمارات الأجنبية وأن تكون وجهة سياحية للراغبين من الدول المجاورة والدول الأخرى، لافتاً أن الكويت بها من المقومات ما يؤهلها لتحقيق تلك التطلعات.

وأشار المانع في حوار مع «النهار» هناك الكثير من التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها الدورة المستندية العقيمة والتي تواجه الكثير من الشباب، موضحاً أن تغيير العنوان يتطلب المرور على أكثر من 6 جهات حكومية، كما أن غياب الربط بين الجهات الحكومية أحد الأسباب الرئيسة وراء غياب الإنجاز في المشاريع.

وقال نأمل من حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح العمل على تقليص الدورة المستندية وتقديم دعم حقيقي للمبادرين وألا يكون الدعم للاستهلاك السياسي فقط وأن يكون هناك ربط بين الجهات الحكومية.

معاناة حقيقية

وأشار أنه بخلاف وزارة التجارة، هناك معاناة حقيقية يواجهها المستثمر من أصحاب المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنسيق وجهود حقيقية للخروج من دائرة ضياع الوقت وخفض درجة الإنتاجية التي يواجهها الشباب.

وبين أن التشريعات والقوانين لم يستفد منها أحد من المبادرين، ضارباً المثل بقانون دعم المبادرين المقدم من بنك الكويت المركزي الذي لم يستفد منه إلا عدد محدود للغاية، مطالباً البنك المركزي الإفصاح عن العدد الحقيقي للمبادرين الذين استفادوا من القانون.

وأشار أن من بين المطالبات المهمة والضرورية العمل على محاربة الفساد والمحسوبية المنتشرة في العديد من الجهات وكذلك السعي لرقمنة الخدمات لانجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة ودون مماطلة.

ولفت أنه ليس من المعقول أن يقضي المستثمر أو المبادر صاحب المشروع الصغير أو المتوسط يومه في إنجاز المعاملات بين الدوائر والوزارات الحكومية، في وقت يتحدث الكثيرون عن الإنجازات في هذا المجال والتي لا نراها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بدعم المبادرين وقت جائحة كورونا، أشار إلى أن الدعم غاب عن المبادرين خلال جائحة كورونا وتعطلت حركة الاقتصاد ولم تكن هناك جدية في دعم المبادرين أسوة بما تم في دول العالم ودول مجاورة.



120 مليوناً

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الكثير من اقتصاديات العالم، وهي الملاذ الآمن للحكومات لتوفير الوظائف للخريجين في الوقت الذي تشبعت فيه الجهات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى بتوظيف المواطنين.

وقدر المانع مقدار ما توفره المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ميزانية الدولة بحدود 120 مليون دينار سنوياً من أصحاب المشروعات على البابين الثالث والخامس، مستدركاً هناك ما يقارب من 30 ألف مبادر يستحقون أن يكون لهم وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على أن تحقق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأهداف التي تسعى الحكومات المتعاقبة على تحقيقها.

وأوضح المانع أن جمعية رواد الأعمال سجلت اعتراضها على قانون ضمان التمويل من بنك الكويت المركزي بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة المطلوبة من المبادرين للحصول على تمويل.

ممارسات ومناقصات حكومية

وفيما يتعلق باستفادة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ممارسات ومناقصات الحكومة التي يتم طرحها، لفت المانع أن هناك أطرافاً تسعى لإفشال استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القانون، والتقليل من قدرتهم في إنجاز تلك المشروعات ما يؤدي إلى غياب الاستفادة من الممارسات والمناقصات التي يتم طرحها من قبل الحكومة.

واستدرك المانع بالقول إن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة متواجدون في كل القطاعات الانتاجية والخدمية ولديهم القدرة على توفير كل الإمكانيات لأية مناقصة أو ترسية يتم طرحها.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي يحتاج الشباب لحلها، قال المانع إن جميع المواطنين بحاجة للعمل على الاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان باعتبارهم الأولى بالرعاية في أي مجتمع، مبيناً أنه لا يعقل أن يقدم طلب إسكاني في 2004 ويتم الحصول على السكن في 2030.

وأضاف : إصلاح التعليم ركيزة رئيسة في النهوض بأية أمة وهو ضرورة ملحة لتوفير الوظائف وتوطين التكنولوجيا والعمل على بناء جيل قادر على الاختراع والابتكار.

