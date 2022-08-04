المشروعات الشبابية.. رافد اقتصادي لا يجب إهماله

مال وأعمال

أكد تقرير متخصص على ان المبادرات المتواصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعكس الحرص على الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات كما تعتبر فرصة للشباب لتوفير دخل إضافي وكذلك أماكن للعمل وللسكن، موضحا أن هذه المبادرات ستحقق رواجا اقتصاديا كبيرا وتساعد على القضاء على الاقتصاد العشوائي وضمه للرسمي، وأن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي سيحل أزمة كبيرة كانت تفتقد لها الصناعة الوطنية وهو تأهيل المشروعات الصغيرة لتحقيق تكامل اقتصادي وسد احتياجات الطلب المحلي بأغلب السلع وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه كل الدول في الوقت الراهن.

وأضاف التقرير، إن دعم المشروعات الصغيرة يتطلب الجدية أولا، ومن ثم تحديد الآليات اللازمة للنهوض بتلك المشروعات الصغيرة، مؤكداً ان جميع الآليات تصب في اتجاه واحد ينصب على إيجاد مجموعة من الأجهزة لضمان استمرارية المشروعات وضمان جودتها وتوفير التمويلات اللازمة لها لاستدامة النمو.

الرقابة والتقييم

وتابع التقرير ان المشروعات الصغيرة تحتاج إلى جهاز لقياس الجودة والتقييم للمشروعات وضمان قيام مشروعات متنوعة توفر ما تحتاجه الدولة من منتجات تسهم في الصناعة أو تدعم احتياجات المستهلكين،مشددا على ضرورة إنشاء تلك الأجهزة من أجل نجاح المشروعات الصغيرة على أن يكون مدعوماً من الجهات التمويلية مثل البنوك والجهات المالية المسؤولة في كل دولة التي تدعم تنمية المشروعات الصغيرة، من أجل ضمان استمرارية المشروعات،موضحة أن تلك الأجهزة تدعم أصحاب المشروعات أولا وجهات التمويل التي توفر التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تسويق جيد

وذكر التقرير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى جهاز للتسويق تكون مهمته الترويج والتسويق الجيد للمشروعات، كما يضمن جهاز الجودة تحسين المشروعات وتوجيهها نحو أفضل طرق الاستثمار، منوها الى أن المشروعات الصغيرة تحتاج لتلك الأجهزة بجانب جهاز للرقابة وتكون مهمته عمل دراسات وتقييم إقامة مثل هذه المشروعات ويتولى التنسيق لتنفيذ مشروعات صغيرة تتكامل معَ غيرها من المشروعات وتسهم في دعم الصناعة المحلية بتوفير احتياجات الصناعة من منتجات وخامات أولية لتكون بديلة للاستيراد من الخارج وهنا تكمن أهمية تلك المشروعات في تقليل الاعتماد على الواردات والاتجاه نحو إنعاش الصادرات.

وحول الطرق المستخدمة لتفوق المشروعات الصغيرة سواء محليا أوعالميا،المح التقرير الى أن المشروعات الناجحة هي تلك التي تنجح في التكامل مع غيرها من المشروعات، وتكوين وحدات في حالة تكامل وصناعات مغذية للصناعات الضخمة، وأن تكون المشروعات مكملة لمعظم الصناعات الكبرى من أجل التقليل من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من اللجوء للاستيراد.

تنوع وتكامل

ولفت التقرير إلى أن المشروعات الصغيرة لا تزال تحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى، وينقصها روح العمل الجماعي والتكامل مع المشروعات الأخرى، من خلال دراسة احتياجات السوق،منوها الى ان أبرز نقاط الضعف في المشروعات الصغيرة هي التكرار، حيث دائما ما يتجه المستثمرون في تلك المشروعات لتجارب ثبت نجاحها دون الاعتماد على دراسات جدوى أو امتلاك الخبرات والمهارات الكافية، مشددا في الوقت ذاته على انه ليس بالضرورة أن شخصاً أقام مشروعاً ونجح فيه يضمن نجاح تجربة اخرى في حال تكرارها فهي تعتمد على دراسة المشروع ومقوماته واملاك المهارات والخبرات لإدارته، لان معظم المشروعات التي قامت على مجرد التقليد فإنها تنتهي سريعا بالفشل خلال عامين على الأكثر.

وتحتاج المشروعات الصغيرة إلى فلسفة شاملة للتسويق، وضرورة العمل على فتح أسواق جديدة في الخارج، وصياغة استراتيجيات جديدة للتسويق، بدلا من نقل التجارب الأجنبية دون مراعاة الظروف المصرية، على أن تستند المشروعات على التنوع والتكامل، وأن يتم تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة وأن تتوفر لديهم الثقافة التمويلية والتسويقية، ولا يعتمدون على مجرد أفكار دون دعائم.

