أشرف.. «بن قلبي»

دوليه

نجحت الكرة المصرية خلال عشرات السنين في استقطاب العديد من المحترفين من الخارج وحقق الكثير منهم نتائج جيدة ليحجزوا أماكن لهم في قلوب جماهير فرقهم.

لكن تلك القصص الناجحة غالبا ما تنتهي بصورة غير جيدة أو التي كانت منتظرة سواء بالاستغناء عن اللاعب الأجنبي لتراجع مستواه أو الدخول في مشاكل بسبب المستحقات المالية أو غير ذلك.

وعلى عكس هؤلاء هناك نجم عربي خطف قلوب جماهير ناديه بل وجماهير الغريم التقليدي ليسطر نجاحات كبيرة مع فريقه وحين أتى موعد الرحيل كانت الصورة مبهرة للجميع في سابقة نادرة الحدوث في مصر.



والحديث هنا عن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق الذي رحل عن القلعة البيضاء قبل عدة أيام بعدما تألق في نهائي كأس مصر وأسهم بقوة في فوز الأبيض على الأهلي وحصد اللقب.

وأعلن بن شرقي رحيله عن نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر وودع الجماهير برسالة مؤثرة قال فيها شكرا الزمالك وشكرا إدارة الزمالك وشكرا لاعبي الزمالك وشكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم شكرا كثيرا جمهور الزمالك. وأضاف بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل إلى تلك الفقرة.. لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب وأجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار.



وختم لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني.

من جانبه رد الزمالك قائلا بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضا امتدادا لشيء آخر أكثر جمالا.

وأضاف ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتدا.. شكرا بن شرقي على خروجك من الباب الكبير نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة.

تلك النهاية لم تكن في مخيلة أحد قبل عدة أشهر خاصة وأن غيره ممن انتهت عقودهم مع الزمالك خرجوا من الباب الضيق وسط غضب جماهيري من خطوتهم كالتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أبو جبل وغيرهم.



ورغم رفض بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك ورحيله بالمجان إلا أن جماهير النادي تضعه في مكانة مميزة خاصة وأنه كان يقاتل من أجل الفريق للحظة الأخيرة ولآخر دقيقة في نهائي الكأس.

وأطلقت الجماهير على اللاعب المغربي أشرف بن قلبي لتوضيح مكانته الكبيرة في قلوب أنصار الزمالك.

بن شرقي لم يحجز مكانه في قلوب جماهير الزمالك فقط بل على غير العادة نال نجم الفريق الأبيض محبة أنصار الأهلي لمستواه المميز وأخلاقه الرائعة.

وظهرت مطالبات عديدة من نجوم سابقين وأنصار للنادي الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من البرامج التلفزيونية بضم بن شرقي بعد انتهاء عقده مع الزمالك.



مسيرة مميزة



ولد بن شرقي في قرية أحد أولاد أزباير بإقليم تازة بمدينة فاس يوم 24 سبتمبر من عام 1994 وخطف الأنظار منذ انضمامه لناشئي نادي المغرب الفاسي وتدرجه في جميع فئاته حتى وصوله للفريق الأول موسم 2014/2015.

البداية كانت في لقاء مسابقة الكأس حيث سجل بن شرقي هدفا في أول لقاء أمام جمعية سلا لترتفع أسهم الجناح المهاري في فريقه رغم صغر سنه.

وبمرور الوقت خطف مكانا أساسيا في فريقه الذي استفاد منه في الوقت المناسب حين كان يصارع على تفادي النزول للدرجة الثانية ليخوض وهو ذو 20 سنة فقط 25 لقاء محرزا أربعة أهداف.

بعد ذلك وخلال الصيف ظهر بن شرقي بمستوى متميز في دورة تولون الدولية لكرة القدم 2015 رفقة المنتخب الأولمبي المغربي وتوج بلقب هداف البطولة برصيد أربعة أهداف ليقوم ناديه بتجديد عقده وتحسينه.



وفي الموسم التالي واصل تقديم أدائه المميز مشاركا في 27 مباراة مع رصيد بلغ 9 أهداف ومع هبوط الفريق قرر بن شرقي تغيير الأجواء وتمكن نادي الوداد المغربي من الفوز بتوقيعه في صفقة مميزة.

وتألق بن شرقي بقميص الوداد وبات نجما أساسيا في الفريق وسجل الكثير من الأهداف وقاده للتتويج بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري.

وبعدها انتقل للهلال السعودي في يناير 2018 وساعد الهلال في تحقيق لقب الدوري.

وعقب ذلك الموسم انتقل بن شرقي معارا إلى لانس الفرنسي لمدة موسم واحد مع خيار الشراء وشارك في 24 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أيضا.

وعقب ذلك الوسم عاد للهلال لكنه لم يحظ بمكانة مهمة في الفريق وغاب كثيرا عن التشكيلة الأساسية ليقرر الزمالك الدخول في مفاوضات مع ناديه.

ونجح الزمالك في إبرام تلك الصفقة في يوليو 2019 لتبدأ مرحلة جديدة في حياة اللاعب قد تكون هي الأهم في مسيرته حتى الآن.



وبدأ بن شرقي في استعادة مستواه تدريجيا بل وبات مع الوقت واحدا من أبرز نجوم الفريق الأبيض الذي لعب له لمدة 3 مواسم. وإجمالا شارك أشرف بن شرقي مع الزمالك في 109 مباريات بكل البطولات وسجل خلالها 41 هدفا وصنع 28 هدفا وتوج بـ5 ألقاب هي الدوري الممتاز مرة واحدة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلي مرة والسوبر الأفريقي مرة.

ومع تلك المسيرة الرائعة خرج بن شرقي من الباب الكبير محافظا على حب الجماهير المصرية التي ودعته بأفضل صورة ممكنة ليبقى التساؤل الأشهر حاليا وهو هل يعود اللاعب المغربي مرة أخرى للزمالك في المواسم المقبلة؟

