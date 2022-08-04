العراق: تصاعد الضغوط لحل البرلمان والتوجه لتغيير شامل

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بغداد - الوكالات: تواصلت في العراق، لليوم الخامس على التوالي، اعتصامات أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر داخل البرلمان، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني. وكان صالح محمد العراقي المقرب من الصدر، أعلن إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام إلى أمام البرلمان وحوله.

في حين قال الإطار التنسيقي إن عدم تصدي حكومة مصطفى الكاظمي لما سماه الفوضى يجعلها جزءا من مشروع إسقاط هيبة الدولة. ودعا بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لمظاهرات الإطار التنسيقي عناصر الأجهزة الأمنية إلى الحياد وعدم الانجرار إلى الخلافات السياسية والالتزام بالقانون والدستور، وعدم السماح لمن سمّتهم اللجنة مؤيدي الفوضى باستمرار تجاوز المؤسسات الدستورية. وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، دعا 12 حزبا وحركة سياسية عراقية مستقلة تمثل قوى التغيير الديموقراطية إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وحثت قوى التغيير الديموقراطية في بيان مشترك مساء الثلاثاء «رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية بالضغط من أجل حل البرلمان العراقي الحالي، وتشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي تكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير». ودعا البيان إلى «ضمان تحقيق مستلزمات إجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بإشراف أممي من خلال تطبيق قانون الأحزاب، بما يمنع الفاسدين والأحزاب التي لديها أذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية وضمان استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

كما طلب البيان من بعثة الأمم المتحدة في العراق «دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديموقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية». وطالب بـ«مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الكتلة الأكبر ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخرق التوقيتات الدستورية». ودعا البيان «جميع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، والحركات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين إلى توحيد الجهود، والعمل لأجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي،

والإعداد لمؤتمر وطني جامع من أجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير الديموقراطية». وضمت قوى التغيير الديموقراطية كلا من الحزب الشيوعي العراقي، والبيت الوطني، والتيار الاجتماعي الديموقراطي، وحزب الأمة العراقية، وحركة «نازل آخذ حقي»، والجبهة الفيلية، والبيت العراقي، وحزب الوعد، وحزب أبناء النهرين، والتيار الديموقراطي، والمجلس التشاوري حركة تشرين الديموقراطية.