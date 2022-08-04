تمديد هدنة اليمن وبايدن يشكر الرياض ومسقط

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رحب مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، أمس، باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية شهرين آخرين.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، أن «الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية».

وثمن «جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي، بقيادة السعودية، وكل الأطراف في تمديد الهدنة، التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية اليمن الشقيقة».

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتمديد الهدنة في اليمن، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وثمنت المملكة جهود المبعوث الأممي، و«في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل».

وشددت وزارة الخارجية على موقف المملكة «الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق».

من جهته، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن سعادته بتمديد الهدنة وبما وصفه بالهدوء غير المسبوق، لكنه أكد أنها غير كافية على المدى الطويل.

ودعا في بيانٍ له، الحكومة اليمنية إلى دعم الرحلات الجوية لمزيد من الوجهات من صنعاء وإليها، وكذلك تدفق البضائع عبر ميناء الحديدة.

وحث الرئيس الأميركي الأطراف اليمنية على التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل ومدفوعات الرواتب.

وقال إن الهدنة المستمرة منذ 5 أشهر في اليمن جلبت فترة من الهدوء غير المسبوق، وأنقذت وأغاثت آلاف الأشخاص.

وأكد الرئيس بايدن أن عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أكدا التزامهما بتمديد الهدنة، وقال: «أشكر القيادة السعودية على التزامها بالمباحثات التي أفضت إلى الهدنة».

كما أشاد «بالدور المحوري الذي قامت به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق في تأمين تمديد الهدنة»، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

من جهتها رحبت المملكة المتحدة، أمس، بقرار تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفقاً للشروط التي اتفق عليها مسبقاً.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن المملكة المتحدة ترحب بتمديد الهدنة في اليمن، مضيفة أن هذا القرار يعد «إنجازاً كبيراً وخطوة أخرى تجاه إحلال سلام دائم في اليمن».

وأعلنت الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية موافقة الأطراف في اليمن على تمديد الهدنة الإنسانية لفترة ثالثة شهرين إضافيين.

وأفاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان له، بأن تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من كل الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسعة في أسرع وقت.

وأضاف: «تلقيت تعليقات جوهرية حول مقترحنا الجديد والموسع الذي يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة».

