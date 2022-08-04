واشنطن تبيع «باتريوت» للسعودية والإمارات بـ 5 مليارات دولار

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقة واشنطن على صفقة محتملة لبيع صواريخ «باتريوت» ومعدات متعلقة بها إلى السعودية بتكلفة تقدر بـ 3.05 مليارات دولار، وأنظمة دفاع جوي للإمارات بـ2 مليار دولار.

وأفاد بيان للخارجية الأميركية، أمس، بأن صفقة صواريخ باتريوت للسعودية تشمل 300 صاروخ، وأنظمة الاختبار وقطع الغيار والنقل وبرامج التدريب.

وقال: إن «الصفقة تشمل أيضاً الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية».

وأضاف البيان: إن «الصفقة المتوقعة مع السعودية تهدف لتحسين أمن شريك يعتبر قوة استقرار سياسية».

من جانب آخر أعلنت الخارجية الأميركية الموافقة على صفقة مستقبلية لبيع أنظمة دفاع جوي بأكثر من ملياري دولار للإمارات، دون تفاصيل حولها.

