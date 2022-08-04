الإيرانيون والأميركيون إلى فيينا لاستكمال مباحثات الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن وفدا برئاسة كبير المفاوضين علي باقري سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات المقبلة، من أجل استكمال المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المعلّقة منذ أشهر.

فيما نقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي أن مبعوث واشنطن لإيران روبرت مالي سيتوجه إلى فيينا للمشاركة في المفاوضات النووية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان: «في إطار سياسة رفع العقوبات الظالمة بحق بلادنا، سيتوجه الفريق التفاوضي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي باقري.. إلى فيينا خلال ساعات».

من جانبه، أكد المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا أنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة إلى خطة العمل الشاملة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. وفي السياق نفسه، كشف مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف اليوم الخميس في فيينا. وذكر المصدر نفسه أن «العودة إلى فيينا بتوقعات منخفضة، لكننا سنبذل جهدا أكبر بحسن نية».

من جهة أخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: إن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية المتطورة جاء ردا على العقوبات الأميركية الجديدة، وأكد أن بلاده ستتراجع عن خطواتها إذا تم رفع العقوبات وعادت جميع الأطراف للاتفاق النووي. وطالب إسلامي مديرَ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالاهتمام بالشؤون التقنية والابتعاد عن التصريحات السياسية المتأثرة بإسرائيل، وفق تعبيره.

