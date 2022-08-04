نيرة أشرف قُتلت ثانية.. تسريب فيديو لجثتها في المشرحة وكشف عورتها!

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: فتحت السلطات المصرية، أمس، تحقيقا عاجلا في واقعة تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف بالمشرحة، حيث تم تداول الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما وصادما لجثمان نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قُتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل، حيث ظهر جثمان الفتاة بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها.

وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها وأسفل أذنيها.

من جانبها، أعلنت أسرة نيرة اتخاذها كل الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام.

وقالت إن انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للتمثيل بجثمان ابنتهم وكشف عورتها.

وتوعدت شروق أشرف، شقيقة نيرة، مسؤولي مشرحة المستشفى الدولي في مدينة المنصورة بالملاحقة القانونية على تسريب الفيديو.

وكتبت عبر «فيسبوك»: «بلاغ إلى النائب العام ضد مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة بسبب تسريب الفيديو».

وهاجمت شقيقة الطالبة المغدورة العاملين في المشرحة والأطباء الذين عملوا يوم الجريمة، كما وجهت رسالة للنشطاء الذين يتداولون الفيديو ويساعدون على انتشاره بالقول: بالنسبة للناس اللي بتشير وبتبعت الفيديو، انتو سبتو أيه معملتهوش،

وتابعت: صورتوا وقت الحادثة ومحدش دافع عنها ونجدها، طلعتوا صور ليها وهي عايشة وأسأتوا لسمعتها وطعنتوا في شرفها رغم أن النيابة برأتها من كل حاجة، كفرتوها وهي مسلمة موحدة بالله ونطقت الشهادة فوق ده كله تصوروها في المشرحة وتطلعوا الفيديو يا معدومي الإحساس والضمير!.

وأبدت شقيقة الطالبة المغدورة استغرابها من توقيت تداول الفيديو بعد مرور أكثر من 40 يوما على الجريمة، متسائلة: «عندي سؤال الفيديو ده مطلعش وقتها ليه؟، في خطة ممنهجة ضدنا، أيه سببها وهدفها؟».

إلى ذلك، أعرب نشطاء مواقع التواصل في مصر عن غضبهم بعد تسريب الفيديو الصادم مطالبين السلطات بمحاسبة المتورطين.

ولا تزال تداعيات مقتل نيرة أشرف، تثير الجدل في مصر، رغم مرور أكثر من شهر على وقوع الجريمة، والحكم على القاتل بالإعدام.

