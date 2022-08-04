الصين تُشهر سلاح العقوبات في وجه تايوان.. والمسيئين

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عواصم - الوكالات: أعلنت الصين، أمس، فرض عقوبات اقتصادية على تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

فقد علقت إدارة الجمارك الصينية، استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، وأكدت أنها رصدت «مرارا» نوعا من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من مبيدات الحشرات.

كما أعلنت وزارة التجارة من جانبها، «تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان» دون إبداء أي تفسير.

الجدير بالذكر أن الرمل الطبيعي عادة ما يستخدم في صناعة البيتون والأسفلت، وتعتمد تايوان بشكل كبير على الصين في توريدها.

وقالت المحللة المتخصصة في مجال الزراعة لدى شركة «تريفيوم تشاينا» للاستشارات إيفين باي إنه «نمط كلاسيكي لبكين».

وأضافت «عندما تكون التوترات الدبلوماسية والتجارية مرتفعة، تتبنى الهيئات الناظمة الصينية عموماً موقفاً صارماً للغاية فيما يتعلق بالامتثال للقواعد.. بحثاً عن أي سبب يبرر الحظر التجاري».

يشار إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لتايوان، حيث سجل التبادل التجاري ارتفاعا بنسبة 26 في المئة في عام 2021، لتصل إلى 328 مليار دولار.

وترتفع المخاوف من تبعات التصعيد المتوقع، على ميدان صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والاستشعار، لاسيما أن تايبيه تصنع 60 بالمئة من أشباه الموصلات في العالم.

وقال الخبراء، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: إن مصنع الرقائق الأكثر تقدما في العالم على جزيرة تايوان، سوف يصبح «غير قابل للتشغيل»، ما سيؤدي إلى نقص في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاستشعار في السيارات.

وحذرت شركة تصنيع الرقائق التابعة لشركة «آبل»، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC، من أن الحرب بين تايوان والصين ستجعل الجميع خاسرين، ما سيؤدي بالضرورة إلى اضطراب اقتصادي.

وكان رئيس TSMC، مارك ليو قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن مصنع إنتاج الرقائق، وهو أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم، لن يكون قادرا على العمل إذا قررت الصين بدء عملية عسكرية في تايون.

وأضاف ليو في حديث لـ«سي إن إن»: «نظرا لأن TSMC منشأة تصنيع متطورة، فإنها تعتمد على الاتصال مع العالم الخارجي، مع أوروبا واليابان والولايات المتحدة، من المواد الكيميائية إلى قطع الغيار إلى البرامج الهندسية والتشخيص.»

وحث ليو بكين على التفكير مرتين قبل اتخاذ أي إجراء، لأن الصين تمثل 10 % من أعمال TSMC، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى أزمة في سلسلة التوريد قد تمتد إلى مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة. وأضاف ليو أنه يجب تعلم الدروس من الحرب الأوكرانية، حيث انها أدت لخسائر عالمية كبيرة.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، توعد أمس ، بمعاقبة من يسيء إلى بكين حتماً.

وقال وانغ على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في بنوم بنه: «هذه مهزلة خالصة، الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديموقراطية، سيُعاقب الذين يسيئون للصين حتماً».

وكانت زيارة بيلوسي، أعلى مسؤولة أميركية تزور تايبيه منذ ربع قرن، قد أثارت غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءاً من الصين.

